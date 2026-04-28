ИТ-холдинг Т1 запускает проект "ИТ-лагерь Т1. Бигтех-смена" — с фокусом на разработку ИТ-решений для бизнеса

Стартовал проект ИТ-холдинга Т1 — "ИТ-лагерь Т1. Бигтех-смена". Под наставничеством опытных менторов студенты создадут реальные ИТ-решения по запросу бизнес-подразделений, готовые к внедрению. Ключевая цель — развить у начинающих специалистов практические навыки и обучить их быстро интегрировать свои разработки в бизнес.

Молодые специалисты ищут стажировки, на которых можно получить реальный опыт и кейсы для резюме (76%), а также погрузиться в бизнес-процессы (50%). Отвечая на этот запрос, холдинг запустил "ИТ-лагерь Т1. Бигтех-смена" — практический интенсив, где студенты технических и ИТ-специальностей могут за 2,5 месяца пройти полный цикл создания ИТ-продуктов. Объединившись в группы, молодые специалисты будут с нуля разрабатывать ИТ-решения. В 2026 году компания планирует провести четыре потока "Бигтех-смены" и охватить более 800 талантливых студентов со всей страны.

Сначала участники будут работать над тремя задачами по цифровизации процессов компании. Первая предполагает создание интерактивной панели мониторинга и анализа кадрового резерва, которая позволит прогнозировать потребности в новых сотрудниках, быстрее закрывать ключевые вакансии и грамотно инвестировать в развитие персонала. Вторая задача направлена на разработку сервиса — "единого окна" для сотрудников с ИИ-ассистентом в личном кабинете, способным автоматизировать взаимодействие с HR, руководителями и корпоративными системами. Третья задача предполагает создание общего центра управления сообщениями. Он позволит быстро распространять информацию из одного канала сразу в несколько мессенджеров, снижать ручные трудозатраты, упрощать коммуникацию и минимизировать потери информации между разными платформами. Такой сервис часто необходим распределенным командам и специалистам, которые одновременно работают с разными подразделениями, компаниями-подрядчиками. В своей работе участники будут использовать современные ИТ-инструменты, в том числе платформу для разработки ПО "Сфера". Готовые решения на 20% сократят время на рутинные задачи и ускорят обработку запросов от сотрудников.

Участие в интенсиве доступно студентам технических и ИТ-специальностей уже с 1 курса бакалавриата и специалитета. Для первого потока ИТ-холдинг Т1 отобрал 56 молодых специалистов из вузов-партнеров: МГТУ им. Баумана, Финансового университета, МАИ, НИУ ВШЭ-Пермь, ИжГТУ, УрФУ, Самарского университета и РГРТУ.

"Технологии стремительно развиваются, и знания с лекций могут устаревать быстрее, чем студент успеет применить их в работе. Поэтому сейчас критически важно совмещать обучение с прикладными задачами. Неудивительно, что 36% молодых специалистов говорят о нехватке практики в вузах. Мы учли этот запрос и даем возможность участвовать в "Бигтех-смене" начиная с 1 курса, чтобы молодые таланты могли успеть за изменениями в ИТ-отрасли", — отметила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

За каждым участником "Бигтех-смены" будет закреплен индивидуальный наставник, а за группой студентов — ментор из участников ИТ-лагеря 2024 и 2025 года. При этом программа обучения включает в себя серию консультаций, промежуточных питчингов и защиту итоговых решений. Финалом проекта станет награждение команд, представивших наиболее эффективные и готовые к внедрению ИТ-продукты.

ИТ-холдинг Т1 системно сотрудничает с вузами для повышения практико-ориентированности ИТ-образования: помогает разрабатывать учебные программы, внедряет ИТ-инструменты в образовательный процесс, организует профориентационные мероприятия и участвует в рабочей группе по созданию новой модели инженерного образования — проект реализуется под руководством Правительства России. Вместе с партнерами компания стремится создать систему подготовки кадров, чьи навыки не будут устаревать сразу же после выпуска из вуза.