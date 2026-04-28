Эксперт рассказал, под кого подстраивать резюме — под человека или под ИИ-агента Сбер представил флагманскую модель для редактирования и создания изображений Более полумиллиона зрителей посетили фестиваль INTERVALS в Нижнем Новгороде Алексей Колпаков, ОТП Банк: "Бюджет на защиту ПДн формируется в логике постройки дома" ИТ-холдинг Т1 запускает проект "ИТ-лагерь Т1. Бигтех-смена" — с фокусом на разработку ИТ-решений для бизнеса

Стартовал проект ИТ-холдинга Т1 — "ИТ-лагерь Т1. Бигтех-смена". Под наставничеством опытных менторов студенты создадут реальные ИТ-решения по запросу бизнес-подразделений, готовые к внедрению. Ключевая цель — развить у начинающих специалистов практические навыки и обучить их быстро интегрировать свои разработки в бизнес.

Молодые специалисты ищут стажировки, на которых можно получить реальный опыт и кейсы для резюме (76%), а также погрузиться в бизнес-процессы (50%). Отвечая на этот запрос, холдинг запустил "ИТ-лагерь Т1. Бигтех-смена" — практический интенсив, где студенты технических и ИТ-специальностей могут за 2,5 месяца пройти полный цикл создания ИТ-продуктов. Объединившись в группы, молодые специалисты будут с нуля разрабатывать ИТ-решения. В 2026 году компания планирует провести четыре потока "Бигтех-смены" и охватить более 800 талантливых студентов со всей страны.

Сначала участники будут работать над тремя задачами по цифровизации процессов компании. Первая предполагает создание интерактивной панели мониторинга и анализа кадрового резерва, которая позволит прогнозировать потребности в новых сотрудниках, быстрее закрывать ключевые вакансии и грамотно инвестировать в развитие персонала. Вторая задача направлена на разработку сервиса — "единого окна" для сотрудников с ИИ-ассистентом в личном кабинете, способным автоматизировать взаимодействие с HR, руководителями и корпоративными системами. Третья задача предполагает создание общего центра управления сообщениями. Он позволит быстро распространять информацию из одного канала сразу в несколько мессенджеров, снижать ручные трудозатраты, упрощать коммуникацию и минимизировать потери информации между разными платформами. Такой сервис часто необходим распределенным командам и специалистам, которые одновременно работают с разными подразделениями, компаниями-подрядчиками. В своей работе участники будут использовать современные ИТ-инструменты, в том числе платформу для разработки ПО "Сфера". Готовые решения на 20% сократят время на рутинные задачи и ускорят обработку запросов от сотрудников.

Участие в интенсиве доступно студентам технических и ИТ-специальностей уже с 1 курса бакалавриата и специалитета. Для первого потока ИТ-холдинг Т1 отобрал 56 молодых специалистов из вузов-партнеров: МГТУ им. Баумана, Финансового университета, МАИ, НИУ ВШЭ-Пермь, ИжГТУ, УрФУ, Самарского университета и РГРТУ.

"Технологии стремительно развиваются, и знания с лекций могут устаревать быстрее, чем студент успеет применить их в работе. Поэтому сейчас критически важно совмещать обучение с прикладными задачами. Неудивительно, что 36% молодых специалистов говорят о нехватке практики в вузах. Мы учли этот запрос и даем возможность участвовать в "Бигтех-смене" начиная с 1 курса, чтобы молодые таланты могли успеть за изменениями в ИТ-отрасли", — отметила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

За каждым участником "Бигтех-смены" будет закреплен индивидуальный наставник, а за группой студентов — ментор из участников ИТ-лагеря 2024 и 2025 года. При этом программа обучения включает в себя серию консультаций, промежуточных питчингов и защиту итоговых решений. Финалом проекта станет награждение команд, представивших наиболее эффективные и готовые к внедрению ИТ-продукты.

ИТ-холдинг Т1 системно сотрудничает с вузами для повышения практико-ориентированности ИТ-образования: помогает разрабатывать учебные программы, внедряет ИТ-инструменты в образовательный процесс, организует профориентационные мероприятия и участвует в рабочей группе по созданию новой модели инженерного образования — проект реализуется под руководством Правительства России. Вместе с партнерами компания стремится создать систему подготовки кадров, чьи навыки не будут устаревать сразу же после выпуска из вуза.

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

