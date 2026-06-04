Билайн обеспечит ИИ-технологиями крупнейшего ТВ-оператора в России

Крупнейший российский оператор платного телевидения "Триколор" будет использовать ИИ-технологии Билайна для повышения эффективности техподдержки и улучшения пользовательского опыта. Соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
По договору Билайн предоставит заказчику доступ к техническим интерфейсам и пользовательским приложениям трех нейросетевых моделей, а также обеспечит поддержку их эксплуатации в режиме 24/7. Комплексное решение под названием CDNvideo AI Hub позволит частично автоматизировать работу контактного центра "Триколор", поможет оператору быстрее и качественнее обрабатывать заявки, а также оптимизировать затраты на клиентскую поддержку и устранение проблем.
Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна, председатель совета директоров CDNvideo:
"ИИ — незаменимый инструмент в работе техподдержки любого крупного цифрового сервиса. Фактически без него сейчас невозможно справиться с объемами поступающих пользовательских данных. ИИ-технологии помогают автоматизировать рутину и дают специалистам возможность сосредоточиться на решении проблем вместо бесконечных ответов на типовые вопросы. Всё это сокращает время ожидания ответа с часов до секунд, сберегает человеческие ресурсы, помогает поддерживать лояльность клиентов и купировать репутационные риски. ИИ-решения Билайна существенно усилят техподдержку "Триколора", послужат повышению экономической эффективности компании, упростят жизнь ее сотрудника и клиентам".
Олег Стручковский, коммерческий директор "Триколор":
"Телеком-гиганты по всему миру активно инвестируют в машинное обучение, ИИ-агенты и прогнозную аналитику, и "Триколор" не исключение. Компания строит свою стратегию развития на основе современных технологий, ведь внедрение ИИ-решений в корпоративные процессы уже сейчас дает бизнесу до 40% к эффективности. Партнерство с Билайном позволит "Триколор" увеличить эффективность нашего сервиса, усилить фокус на доступности поддержки и заботе о клиенте. При этом применение ИИ-технологий Билайна не ограничится контактным центром. Мы планируем использовать их и в других проектах, например, в нашем онлайн-кинотеатре или телемедицине".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.