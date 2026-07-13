На Авито рассказали, как правильно действовать после ДТП

Дмитрий Крылов, руководитель продукта Автотека в Авито Авто, рассказал об основных ошибках и выделил ключевые шаги, которые важно предпринять в первые 15 минут после аварии.

Когда произошло ДТП, самое главное не паниковать и не суетиться, думать "холодной головой": остановить автомобиль, включить аварийную сигнализацию и оценить обстановку. Далее следует надеть светоотражающий жилет и установить знак аварийной остановки: в населенном пункте — не менее чем в 15 м от автомобиля, а за его пределами — не менее чем в 30 м.

При наличии пострадавших необходимо вызвать скорую помощь по номеру 103 или единому номеру экстренных служб 112. Если вы владеете навыками первой помощи, окажите ее до приезда медиков, не рекомендуется самостоятельно перемещать тяжело пострадавших без крайней необходимости.

Первым делом стоит установить виновного и потерпевшего, а также число участников столкновения, проверить, не затронуты ли случайные машины, городские объекты или сторонние лица.

Если участник аварии чувствует себя неуверенно, то можно обратиться к аварийному комиссару. Найти его можно на платформе Авито или обратившись в свою страховую компанию, если в условиях договора такая услуга включена.

Как отмечают эксперты страховой компании "Согласие", многие автомобилисты зачастую не знают, что вызывать инспекторов ГИБДД необязательно — при ряде условий аварию можно зафиксировать без их участия — с помощью европротокола. Такой способ гораздо быстрее, но здесь нужно одновременное соблюдение нескольких условий.

"Возможность оформить ДТП с помощью европротокола есть в случае, когда в аварии участвуют только две машины, у обоих водителей действуют полисы ОСАГО, нет пострадавших и поврежденных объектов инфраструктуры, а размер ущерба не превышает установленных лимитов. Также стороны должны согласиться на оформление европротокола. И конечно, ДТП должно произойти на территории России — за границей ОСАГО не работает", — рассказал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами "Согласия" Павел Нефедов.

Бумажный вариант используют исключительно при полном согласии сторон по вопросу вины. Заполнить электронную версию европротокола можно в приложениях "Госуслуги Авто" или "Помощник ОСАГО".

По европротоколу можно получить выплаты: до 400 тыс. рублей — если есть фотографии ДТП и у сторон нет споров по обстоятельствам и повреждениям, до 200 тыс. рублей — есть фотографии места ДТП, но мнения участников разошлись, до 100 тыс. рублей — фотографий нет и ДТП оформили на бумажном бланке.

Заполненный европротокол необходимо передать в свою страховую компанию в течение 5 рабочих дней с момента аварии.

Участники ДТП всегда имеют право вызвать сотрудников ГИБДД, а есть ситуации, когда без инспектора и вовсе не обойтись, так как получить выплату по европротоколу не получится.

Это касается ДТП, в которых: у одного из водителей нет ОСАГО, повреждено имущество третьих лиц, сумма ущерба превышает лимит европротокола, есть пострадавшие.

Чтобы вызвать сотрудников ГИБДД, позвоните по номеру 102 или 112.

Сделайте фотографии и запишите видео общего плана места ДТП, расположения автомобилей, повреждений, государственных номеров, дорожных знаков, разметки, светофоров и следов торможения. Если установлен видеорегистратор — сохраните запись отдельно.

Одновременно стоит обменяться с другими участниками ДТП: контакты, информацией из водительских удостоверений и полисов ОСАГО, данными автомобиля. Также необходимо записать контакты свидетелей.

Не перемещайте автомобиль до фиксации обстоятельств аварии — это может затруднить установление причин ДТП и вызвать споры между участниками. При этом ПДД обязывает участников ДТП убрать автомобили с проезжей части, если они препятствуют движению других транспортных средств. Но перед этим обязательно нужно зафиксировать положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию.

После того как место ДТП зафиксировано, документы оформлены и вопрос с перемещением автомобилей решен, остается дождаться сотрудников ГИБДД либо завершить оформление по европротоколу. Затем необходимо обратиться в страховую компанию, предоставить все необходимые документы и следовать дальнейшим инструкциям по урегулированию страхового случая.

Даже опытные водители не застрахованы от аварий и непредвиденных ситуаций на дороге. Помимо обязательных аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, важно также иметь в автомобиле светоотражающий жилет, пусковые провода, буксировочный трос, стеклобой и фонарик.

"Многие водители воспринимают ДТП как разовую неприятность, однако информация о происшествии остается в истории автомобиля и может повлиять на его дальнейшую продажу. Информация об авариях формирует историю автомобиля и в дальнейшем учитывается покупателями при проверке машины через специализированные сервисы, такие как Автотека. Поэтому важно внимательно относиться к оформлению происшествия и следить за корректностью всех документов", — отмечает Дмитрий Крылов.