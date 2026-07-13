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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Центральная база производственного обслуживания АО "Транснефть - Приволга" подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть - Приволга" подвела итоги деятельности за первое полугодие текущего года.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Основным направлением деятельности базы является выпуск специализированных изделий для выполнения работ по ремонту и обслуживанию нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов в организациях системы "Транснефть".

На ЦБПО было выпущено 17279 единиц продукции для нужд дочерних организаций системы "Транснефть". Среди произведенных изделий — машины для безогневой резки труб "Волжанка", приспособления для подачи и выпуска газовоздушной смеси DN 50, DN 80 и DN 100, изделия для торцевых уплотнений насосов. Всего номенклатура продукции ЦБПО включает 294 позиции.

Для проведения капитального ремонта за отчетный период приняты 108 единиц оборудования от организаций системы "Транснефть". Станочный парк базы позволяет изготовить и отремонтировать необходимые узлы и детали. После ремонта безопасная эксплуатация оборудования продлевается.

Также на ЦБПО ведется опытно-конструкторская работа, основная задача которой — повышение уровня надёжности и безопасности эксплуатируемого производственного оборудования. В рамках освоения новых и модернизации серийных видов продукции в 2026 году проведен комплекс мероприятий по доработке машин безогневой резки труб. Также выполнена замена материала для изготовления РТИ, продолжено освоение новых комплектов РТИ в рамках импортозамещения.

В части оптимизации производственных процессов применяются принципы бережливого производства, проводится разбор этапов работы для повышения эффективности. Действующая на ЦБПО программа СРТ — ОПТИМУМ создает условия, помогающие выполнению основных задач предприятия. Рабочим инструментом СРТ — ОПТИМУМ является система подачи и рассмотрения предложений по улучшениям (ППУ). Большая их часть касается технических решений в рамках производимой продукции и оптимизации производственных процессов.

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

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