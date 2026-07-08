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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело плановое учебно-тренировочное занятие в Волгоградской области

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" провело плановое учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк через р. Аксай Есауловский в Волгоградской области. Темой плановой тренировки стало устранение потенциальной нештатной ситуации с выходом нефти на водной поверхности с целью локализации и ликвидации условного разлива. В мероприятии были задействованы 54 работника Волгоградского районного управления.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

По легенде учения на подводном переходе трубопровода через водную преграду произошло аварийное снижение давления. Диспетчер "остановил" транспортировку по "поврежденному участку" с помощью закрытия секущих задвижек. Из участников учения были сформированы патрульная группа и бригады ликвидации условного разлива. Персонал определил место и масштаб "аварии", выполнил ограждение территории предупредительными знаками.

Локализация и ликвидация последствий условного происшествия проводилась на трех рубежах (основном, рабочем и резервном). С целью остановки "нефтяного" пятна на реке были развернуты три линии удерживающих боновых заграждений общей протяженностью порядка 360 метров и три берегозащитные линии общей длиной 270 метров, закрепленные береговыми якорями. Сбор условной нефти осуществлялся при помощи восьми нефтесборщиков суммарной производительностью 260 куб. м в час. Для сбора условного разлива нефти были развернуты герметичные временные емкости общим объемом более 500 куб. м.

"Разлив" был оперативно локализован, после чего выполнялись аварийно-восстановительные работы на участке "поврежденного" нефтепровода. С целью поддержания безопасности окружающей среды в ходе УТЗ специалисты проводили экологический мониторинг, включающий отбор и выполнение анализов проб почвы и поверхностных вод.

За ходом учения наблюдали представитель АО "Транснефть - Подводсервис" и специалисты технических отделов Волгоградского РНУ. По итогам было отмечено, что тренировочное мероприятие проведено в соответствии с требованиями программы УТЗ по оперативному реагированию при возникновении отказов, инцидентов и аварий. Успешное выполнение поставленных в ходе УТЗ целей подтвердило высокий уровень подготовки работников, а также достаточную оснащенность подразделений техникой и оборудованием.

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