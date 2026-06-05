АО "Транснефть - Приволга" укрепляет надежность производственной инфраструктуры

АО "Транснефть - Приволга" выполнило комплекс плановых ремонтно-профилактических мероприятий в Оренбургской, Самарской, Саратовской и Волгоградской областях. Работы направлены на укрепление надежности производственной инфраструктуры предприятия.

Комплекс мероприятий реализован в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта.

На магистральном нефтепроводе (МН) Саратов — Кузьмичи после реконструкции подключен участок трубопровода диаметром 500 мм протяженностью 20,9 км. Для замены использованы трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные температурные и механические нагрузки. Перед подключением участков проведены необходимые гидравлические испытания, подтвердившие отсутствие отклонений. Специалисты провели контроль качества изоляционного покрытия. Выполненные работы обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования.

Специалисты Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) в течение 85 часов выполнили замену перехода МН Бугуруслан — Сызрань через автодорогу, соединяющую данные населенные пункты. В эти же сроки осуществлена замена дефектного участка нефтепровода, выявленного в результате внутритрубной диагностики. Подобные работы выполнены и на лупинге технологического участка Самара — Зензеватка МН Куйбышев — Тихорецк в Саратовской области.

Плановые работы выполнены на площадочных объектах РНУ — заменены две задвижки, проведен средний ремонт на четырех единицах запорной арматуры. На ЛПДС "Ефимовка" переподключен узел запорной арматуры к технологическим трубопроводам, а на станции смешения нефти вырезаны две дублирующие клиновые задвижки. К технологическим трубопроводам НПС "Грачи" подключены магистральный насосный агрегат после замены тройника коллектора. Данные работы позволят увеличить продолжительность работы основного оборудования станции.

Проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Бугурусланского, Волгоградского, Самарского и Саратовского РНУ. Всего в плановых работах были задействованы более 120 человек, использовалось около 45 единиц спецтехники.

После завершения работ производственная инфраструктура работает в штатном режиме, транспортировка нефти и нефтепродуктов осуществляется бесперебойно, согласно графику.