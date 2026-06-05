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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" укрепляет надежность производственной инфраструктуры

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" выполнило комплекс плановых ремонтно-профилактических мероприятий в Оренбургской, Самарской, Саратовской и Волгоградской областях. Работы направлены на укрепление надежности производственной инфраструктуры предприятия.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Комплекс мероприятий реализован в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта.

На магистральном нефтепроводе (МН) Саратов — Кузьмичи после реконструкции подключен участок трубопровода диаметром 500 мм протяженностью 20,9 км. Для замены использованы трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные температурные и механические нагрузки. Перед подключением участков проведены необходимые гидравлические испытания, подтвердившие отсутствие отклонений. Специалисты провели контроль качества изоляционного покрытия. Выполненные работы обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования.

Специалисты Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) в течение 85 часов выполнили замену перехода МН Бугуруслан — Сызрань через автодорогу, соединяющую данные населенные пункты. В эти же сроки осуществлена замена дефектного участка нефтепровода, выявленного в результате внутритрубной диагностики. Подобные работы выполнены и на лупинге технологического участка Самара — Зензеватка МН Куйбышев — Тихорецк в Саратовской области.

Плановые работы выполнены на площадочных объектах РНУ — заменены две задвижки, проведен средний ремонт на четырех единицах запорной арматуры. На ЛПДС "Ефимовка" переподключен узел запорной арматуры к технологическим трубопроводам, а на станции смешения нефти вырезаны две дублирующие клиновые задвижки. К технологическим трубопроводам НПС "Грачи" подключены магистральный насосный агрегат после замены тройника коллектора. Данные работы позволят увеличить продолжительность работы основного оборудования станции.

Проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Бугурусланского, Волгоградского, Самарского и Саратовского РНУ. Всего в плановых работах были задействованы более 120 человек, использовалось около 45 единиц спецтехники.

После завершения работ производственная инфраструктура работает в штатном режиме, транспортировка нефти и нефтепродуктов осуществляется бесперебойно, согласно графику.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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