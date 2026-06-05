АО "Транснефть - Приволга" укрепляет надежность производственной инфраструктуры

АО "Транснефть - Приволга" выполнило комплекс плановых ремонтно-профилактических мероприятий в Оренбургской, Самарской, Саратовской и Волгоградской областях. Работы направлены на укрепление надежности производственной инфраструктуры предприятия.
Комплекс мероприятий реализован в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта.
На магистральном нефтепроводе (МН) Саратов — Кузьмичи после реконструкции подключен участок трубопровода диаметром 500 мм протяженностью 20,9 км. Для замены использованы трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные температурные и механические нагрузки. Перед подключением участков проведены необходимые гидравлические испытания, подтвердившие отсутствие отклонений. Специалисты провели контроль качества изоляционного покрытия. Выполненные работы обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования.
Специалисты Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) в течение 85 часов выполнили замену перехода МН Бугуруслан — Сызрань через автодорогу, соединяющую данные населенные пункты. В эти же сроки осуществлена замена дефектного участка нефтепровода, выявленного в результате внутритрубной диагностики. Подобные работы выполнены и на лупинге технологического участка Самара — Зензеватка МН Куйбышев — Тихорецк в Саратовской области.
Плановые работы выполнены на площадочных объектах РНУ — заменены две задвижки, проведен средний ремонт на четырех единицах запорной арматуры. На ЛПДС "Ефимовка" переподключен узел запорной арматуры к технологическим трубопроводам, а на станции смешения нефти вырезаны две дублирующие клиновые задвижки. К технологическим трубопроводам НПС "Грачи" подключены магистральный насосный агрегат после замены тройника коллектора. Данные работы позволят увеличить продолжительность работы основного оборудования станции.
Проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Бугурусланского, Волгоградского, Самарского и Саратовского РНУ. Всего в плановых работах были задействованы более 120 человек, использовалось около 45 единиц спецтехники.
После завершения работ производственная инфраструктура работает в штатном режиме, транспортировка нефти и нефтепродуктов осуществляется бесперебойно, согласно графику.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее