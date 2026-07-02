День изобретателя: новаторы "Самаранефтегаза" сэкономили более 81 млн рублей

В последнюю субботу июня "Самаранефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", вместе с представителями отечественного научного сообщества традиционно отметил День изобретателя и рационализатора. По итогам 2025 года сотрудники предприятия внедрили 170 рационализаторских предложений, экономический эффект от реализации которых превысил 81 млн рублей.

По итогам 2025 года авторами рационализаторских предложений стали 374 специалиста предприятия. Их инициативы были направлены на совершенствование производственных процессов, сокращение затрат и повышение эффективности выполнения работ.

Рационализаторские предложения охватывают различные направления деятельности предприятия, включая бурение, добычу нефти, капитальный ремонт скважин и промышленную безопасность. После внедрения часть решений применяется в производственной деятельности на постоянной основе.

"Для нас рационализаторская деятельность — это, прежде всего, качественный показатель вовлеченности персонала. Когда сотрудник не просто следует инструкции, а анализирует процесс и ищет способы сделать его эффективнее, это дает импульс развитию всего Общества. Мы стремимся поддерживать каждую здравую идею, понимая, что за небольшим, на первый взгляд, улучшением часто стоят миллионы сэкономленных рублей и сотни часов рабочего времени", — отметил начальник отдела научно-технического развития и инноваций АО "Самаранефтегаз" Александр Новиков.

Одним из наиболее успешных рационализаторских проектов 2025 года, по словам Александра Новикова, стала оптимизация прострелочно-взрывных работ в скважинах со средним и малым радиусом кривизны, где угол отклонения ствола составляет от 24 до 40 градусов.

Прежде на подобных объектах прострелочно-взрывные работы выполнялись с использованием перфораторов, спускаемых на насосно-компрессорных трубах. Такой способ отличается надежностью, однако требует значительных временных и финансовых затрат. Дополнительное время занимает подготовка ствола скважины, а также операции по спуску и подъему подвески насосно-компрессорных труб, что увеличивает сроки капитального ремонта скважин.

Рационализаторы предложили изменить алгоритм принятия решений перед началом работ. Теперь сначала проводится шаблонирование ствола скважины на геофизическом кабеле. Если специальный шаблон успешно проходит проверяемый участок, прострелочно-взрывные работы выполняются кабельным способом, который можно применять даже при угле отклонения ствола до 40 градусов.

Для реализации новой схемы на устье каждой скважины заранее размещают оба типа перфораторов. Это позволяет после завершения шаблонирования сразу выбрать наиболее эффективный вариант выполнения работ. Практика подтвердила результативность предложенного решения: на 23 скважинах экономический эффект превысил 10 млн рублей благодаря сокращению стоимости работ и уменьшению времени простоя оборудования.