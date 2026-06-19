Испытательная лаборатория АО "Транснефть - Приволга" признана лучшей в системе "Транснефть"

Испытательная лаборатория нефти (ИЛН) "Самара" Самарского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Приволга" признана лучшей лабораторией в ПАО "Транснефть" по итогам 2025 года. Дипломом за высокие показатели в работе награжден также отдел главного диспетчера по транспортировке нефтепродуктов АО "Транснефть - Приволга".

Награду вручил вице-президент ПАО "Транснефть" Сергей Андронов в ходе совещания по итогам работы товарно-транспортных и диспетчерских подразделений компании в г. Челябинске.

В течение 2025 года проводилась комплексная оценка работы более 100 испытательных лабораторий с использованием Единой лабораторной информационной системы (ЕЛИС). Лучшая ИЛН определялась по совокупности критериев, таких как объем проводимых испытаний и достоверность результатов, отсутствие отклонений от типовых процессов, загруженность персонала и его квалификация, парк лабораторного оборудования, участие в конкурсах профессионального мастерства и результаты проверок лаборатории.

В ИЛН "Самара" за 2025 год было проанализировано более 17,3 тыс. проб и получено 32,1 тыс. результатов испытаний проб нефти и турбинных масел. При этом для испытаний отбираются пробы нефти и масел с более чем 100 точек отбора. Качество результатов испытаний гарантировано внутренним и внешним контролем достоверности результатов.

Мониторинг соответствия показателей качества нефти, транспортируемой по магистральным трубопроводам предприятия, производится согласно требованиям государственных стандартов и технического регламента Таможенного союза. Нефть анализируется в ИЛН "Самара" по 12 показателям, в том числе плотности, массовой доли парафинов, давлению насыщенных паров, температуры застывания, фракционному составу, массовой доли хлорорганических соединений в нефти и др. Турбинное масло анализируется по четырем показателям.

Персонал лаборатории имеет необходимую квалификацию и регулярно её повышает. На вооружении специалистов — инновационные приборы, которые позволяют на высоком уровне отслеживать качество нефти.

Инфраструктура и функции ИЛН предприятия интегрированы в Единую лабораторную информационную систему, где обработка поступивших данных о качестве нефти и нефтепродуктов происходит автоматически. ЕЛИС позволяет сокращать время оформления результатов испытаний, оптимизировать процессы, повысить контроль за проведением испытаний и деятельностью ИЛН в целом.

На совещании в г. Челябинске также награжден отдел главного диспетчера по транспортировке нефтепродуктов АО "Транснефть - Приволга".