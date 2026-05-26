16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Самаранефтегаз" в 2025 году восполнил добычу углеводородов на 164% Скорость бурения в "Самаранефтегазе" выросла на 30% В АО "Транснефть - Приволга" прошел ресертификационный аудит систем менеджмента "Самаранефтегаз" помог оснастить военно-патриотический клуб в Большой Глушице В АО "Транснефть - Приволга" определены победители первого этапа конкурса "Лучший по профессии"

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Самаранефтегаз" в 2025 году восполнил добычу углеводородов на 164%

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Самаранефтегаз" (входит в НК "Роснефть") по итогам 2025 года заместил запасы углеводородов промышленных категорий на 17,6 млн т.н.э, восполнив добычу нефти и газа на 164%. При этом наибольший прирост — 8,7 млн т. н. э. получен за счет бурения новых скважин.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

"Самаранефтегаз" — один из основных добывающих активов НК "Роснефть" в Поволжье. В 2026 году предприятие отмечает 90-летие с начала промышленной добычи нефти в Самарском регионе, поиск новых месторождений продолжается.

За прошлый год "Самаранефтегазом" построено четыре поисково-разведочные скважины, при опробовании которых получены промышленные притоки нефти с дебитами до 80 м3/сут. Кроме того, на разрабатываемых в течение многих лет месторождениях открыты 13 новых залежей с общим объемом запасов по категориям АВ1С1+В2С2 1,9 млн т. н. э.

Геологи предприятия провели уточнение перспективных направлений на поиск ловушек в Бузулукской впадине и прилегающих районах. По итогам проведенных исследований было выявлено 208 перспективных для поиска объектов рифогенного типа. Из них 21 объект с потенциальными ресурсами более 100 тыс. тонн нефти каждый рекомендован для поисково-разведочного бурения.

Также существенный прирост — 5,8 млн т. н. э. — получен по результатам ранее выполненных сейсморазведочных работ, геолого-технических мероприятий и приобретений. В Самарской области переоценка запасов ведется с учетом доразведки малоизученных участков, уточнения геологического строения разрабатываемых месторождений, подбора методов ввода в эксплуатацию перспективных залежей.

В настоящее время на балансе "Самаранефтегаза" находятся 132 месторождения в Самарской и Оренбургской областях. Их разработка осуществляется с помощью горизонтальных и наклонно-направленных скважин, которые позволяют увеличить дебиты и коэффициент извлечения нефти.

Ежегодно специалисты "Самаранефтегаза" ведут целенаправленную работу по приросту минерально-сырьевой базы. Предприятие реализует программу геологоразведочных работ на новых и зрелых месторождениях с применением высокоэффективных программных комплексов, в том числе созданных в "Роснефти", проведением геолого-технических мероприятий и внедрением современных технологий повышения нефтеотдачи пластов.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31