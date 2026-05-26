"Самаранефтегаз" в 2025 году восполнил добычу углеводородов на 164%

"Самаранефтегаз" (входит в НК "Роснефть") по итогам 2025 года заместил запасы углеводородов промышленных категорий на 17,6 млн т.н.э, восполнив добычу нефти и газа на 164%. При этом наибольший прирост — 8,7 млн т. н. э. получен за счет бурения новых скважин.

"Самаранефтегаз" — один из основных добывающих активов НК "Роснефть" в Поволжье. В 2026 году предприятие отмечает 90-летие с начала промышленной добычи нефти в Самарском регионе, поиск новых месторождений продолжается.

За прошлый год "Самаранефтегазом" построено четыре поисково-разведочные скважины, при опробовании которых получены промышленные притоки нефти с дебитами до 80 м3/сут. Кроме того, на разрабатываемых в течение многих лет месторождениях открыты 13 новых залежей с общим объемом запасов по категориям АВ1С1+В2С2 1,9 млн т. н. э.

Геологи предприятия провели уточнение перспективных направлений на поиск ловушек в Бузулукской впадине и прилегающих районах. По итогам проведенных исследований было выявлено 208 перспективных для поиска объектов рифогенного типа. Из них 21 объект с потенциальными ресурсами более 100 тыс. тонн нефти каждый рекомендован для поисково-разведочного бурения.

Также существенный прирост — 5,8 млн т. н. э. — получен по результатам ранее выполненных сейсморазведочных работ, геолого-технических мероприятий и приобретений. В Самарской области переоценка запасов ведется с учетом доразведки малоизученных участков, уточнения геологического строения разрабатываемых месторождений, подбора методов ввода в эксплуатацию перспективных залежей.

В настоящее время на балансе "Самаранефтегаза" находятся 132 месторождения в Самарской и Оренбургской областях. Их разработка осуществляется с помощью горизонтальных и наклонно-направленных скважин, которые позволяют увеличить дебиты и коэффициент извлечения нефти.

Ежегодно специалисты "Самаранефтегаза" ведут целенаправленную работу по приросту минерально-сырьевой базы. Предприятие реализует программу геологоразведочных работ на новых и зрелых месторождениях с применением высокоэффективных программных комплексов, в том числе созданных в "Роснефти", проведением геолого-технических мероприятий и внедрением современных технологий повышения нефтеотдачи пластов.