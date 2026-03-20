Дефектоскописты АО "Транснефть - Приволга" заняли призовые места на региональном этапе всероссийского конкурса

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Представители АО "Транснефть - Приволга" успешно выступили на отборочном этапе ежегодного Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля, который прошел в г. Тольятти на базе Средневолжского сертификационно-диагностического центра "Дельта".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Организатором Всероссийского конкурса "Дефектоскопист 2026" является Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, Ростехнадзора. Цели конкурса — предоставление возможностей для профессионального роста специалистов неразрушающего контроля и обмена опытом, повышение престижа и популяризация профессии дефектоскописта, гармонизация стандартов подготовки специалистов неразрушающего контроля.

Участие в конкурсе приняли 19 представителей ряда крупных предприятий региона, в том числе компаний нефтегазового сектора. От АО "Транснефть - Приволга" участвовали три дефектоскописта рентгеногаммаграфирования. Победителей определяли по трем методам неразрушающего контроля: визуально-измерительному, радиационному и ультразвуковому.

По итогам соревнований два представителя АО "Транснефть - Приволга" заняли призовые места, в том числе первое место — дефектоскопист Самарского РНУ Александр Тестов в номинации "Радиационный контроль", второе место занял дефектоскопист Бугурусланского РНУ Олег Яковенко в номинации "Визуальный и измерительный контроль".

Победитель Александр Тестов выступит в финале Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля, который пройдет в мае 2026 года в г. Москве на площадке форума "Территория NDT 2026".

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

