Дефектоскописты АО "Транснефть - Приволга" заняли призовые места на региональном этапе всероссийского конкурса

Представители АО "Транснефть - Приволга" успешно выступили на отборочном этапе ежегодного Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля, который прошел в г. Тольятти на базе Средневолжского сертификационно-диагностического центра "Дельта".

Организатором Всероссийского конкурса "Дефектоскопист 2026" является Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, Ростехнадзора. Цели конкурса — предоставление возможностей для профессионального роста специалистов неразрушающего контроля и обмена опытом, повышение престижа и популяризация профессии дефектоскописта, гармонизация стандартов подготовки специалистов неразрушающего контроля.

Участие в конкурсе приняли 19 представителей ряда крупных предприятий региона, в том числе компаний нефтегазового сектора. От АО "Транснефть - Приволга" участвовали три дефектоскописта рентгеногаммаграфирования. Победителей определяли по трем методам неразрушающего контроля: визуально-измерительному, радиационному и ультразвуковому.

По итогам соревнований два представителя АО "Транснефть - Приволга" заняли призовые места, в том числе первое место — дефектоскопист Самарского РНУ Александр Тестов в номинации "Радиационный контроль", второе место занял дефектоскопист Бугурусланского РНУ Олег Яковенко в номинации "Визуальный и измерительный контроль".

Победитель Александр Тестов выступит в финале Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля, который пройдет в мае 2026 года в г. Москве на площадке форума "Территория NDT 2026".