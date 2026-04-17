АО "Транснефть - Приволга" — победитель конкурса "Лидер культуры безопасного поведения"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
АО "Транснефть - Приволга" стало победителем конкурса "Лидер культуры безопасного поведения по итогам 2025 года" среди нефтетранспортных организаций системы "Транснефть". Награда была вручена главному инженеру предприятия Сергею Стребкову в рамках заседания Совета главных инженеров ПАО "Транснефть" в Москве.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель конкурса — вовлечение работников организаций системы "Транснефть" в развитие культуры безопасного поведения на производстве, распространение передового опыта в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и безопасности дорожного движения. Это полностью соответствует принципам Системы развития Транснефть — ОПТИМУМ, направленным на повышение эффективности и безопасности производственных процессов, привлекательности компании в качестве работодателя. Как итог — формирование новой корпоративной культуры, рост конкурентоспособности компании на рынке труда, а также достижение существенного экономического эффекта за счет оптимизации производственных процессов.

Конкурс проводился впервые и состоял из двух этапов. На первом этапе выбирались лучшие структурные подразделения и филиалы на уровне каждого ОСТ, на втором — лидеры на уровне ПАО "Транснефть" в целом.

Среди основных оценочных критериев: строгое соблюдение требований охраны труда, высокий уровень пожарной, экологической и промышленной безопасности, ноль аварий, инцидентов, пожаров и несчастных случаев на производстве.

По итогам конкурса среди подразделений АО "Транснефть - Приволга" лидером культуры безопасного поведения стал коллектив Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ). На втором месте — Самарское РНУ, на третьем — Бугурусланское РНУ. В рейтинге структурных подразделений лучшие результаты показал коллектив головной перекачивающей станции "Тингута". Далее идут нефтеперекачивающие станции "Покровская" и "Самара-2".

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

