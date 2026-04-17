АО "Транснефть - Приволга" — победитель конкурса "Лидер культуры безопасного поведения"

АО "Транснефть - Приволга" стало победителем конкурса "Лидер культуры безопасного поведения по итогам 2025 года" среди нефтетранспортных организаций системы "Транснефть". Награда была вручена главному инженеру предприятия Сергею Стребкову в рамках заседания Совета главных инженеров ПАО "Транснефть" в Москве.

Цель конкурса — вовлечение работников организаций системы "Транснефть" в развитие культуры безопасного поведения на производстве, распространение передового опыта в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и безопасности дорожного движения. Это полностью соответствует принципам Системы развития Транснефть — ОПТИМУМ, направленным на повышение эффективности и безопасности производственных процессов, привлекательности компании в качестве работодателя. Как итог — формирование новой корпоративной культуры, рост конкурентоспособности компании на рынке труда, а также достижение существенного экономического эффекта за счет оптимизации производственных процессов.

Конкурс проводился впервые и состоял из двух этапов. На первом этапе выбирались лучшие структурные подразделения и филиалы на уровне каждого ОСТ, на втором — лидеры на уровне ПАО "Транснефть" в целом.

Среди основных оценочных критериев: строгое соблюдение требований охраны труда, высокий уровень пожарной, экологической и промышленной безопасности, ноль аварий, инцидентов, пожаров и несчастных случаев на производстве.

По итогам конкурса среди подразделений АО "Транснефть - Приволга" лидером культуры безопасного поведения стал коллектив Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ). На втором месте — Самарское РНУ, на третьем — Бугурусланское РНУ. В рейтинге структурных подразделений лучшие результаты показал коллектив головной перекачивающей станции "Тингута". Далее идут нефтеперекачивающие станции "Покровская" и "Самара-2".