АО "Транснефть - Приволга" провело учения на подводном переходе нефтепровода в Оренбургской области

АО "Транснефть - Приволга" провело плановое учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода (ППМН) Покровка — Кротовка через реку Ток в Грачевском районе Оренбургской области.

Целью УТЗ было обучение работников Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) действиям по реагированию, устранению аварий, инцидентов, отказов на объектах магистральных нефтепроводов и их последствий.

Сигналом к началу учений стало сообщение о падении давления на ППМН, которое поступило оператору линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Похвистнево". Диспетчер "остановил" транспортировку нефти, перекрыв задвижки в режиме телемеханического управления. После подтверждения "выхода нефти" патрульная группа ограничила доступ к месту. Для предупреждения возгораний на ППМН был развернут пожарный расчет, подготовлены к работе средства тушения. Для оперативного управления обеспечены все виды связи.

Аварийные бригады центральной ремонтной службы (ЦРС) и ЛПДС "Похвистнево" обеспечили вскрытие льда с помощью ледорезных машин и бензопил, установку двух рубежей зимних боновых заграждений общей протяженностью почти 200 метров, развертывание нефтесборного оборудования и емкостей для временного хранения водонефтяной эмульсии.

Специалисты эколого-аналитической лаборатории Бугурусланского РНУ на протяжении всего УТЗ осуществляли контроль состояния газовоздушной среды, выполняли отбор и анализ проб поверхностных вод.

В учениях приняли участие более 30 человек, использовалось 14 единиц техники, большое количество специального оборудования. При проведении УТЗ особое внимание было уделено повышению эффективности управления подразделениями, соблюдению правил и норм охраны труда и промышленной безопасности. Наблюдатели отметили, что слаженные и оперативные действия всего персонала позволили успешно и в регламентные сроки решить все поставленные задачи.