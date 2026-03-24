АО "Транснефть - Приволга" провело учения на подводном переходе нефтепровода в Оренбургской области

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
АО "Транснефть - Приволга" провело плановое учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода (ППМН) Покровка — Кротовка через реку Ток в Грачевском районе Оренбургской области.

Целью УТЗ было обучение работников Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) действиям по реагированию, устранению аварий, инцидентов, отказов на объектах магистральных нефтепроводов и их последствий.

Сигналом к началу учений стало сообщение о падении давления на ППМН, которое поступило оператору линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Похвистнево". Диспетчер "остановил" транспортировку нефти, перекрыв задвижки в режиме телемеханического управления. После подтверждения "выхода нефти" патрульная группа ограничила доступ к месту. Для предупреждения возгораний на ППМН был развернут пожарный расчет, подготовлены к работе средства тушения. Для оперативного управления обеспечены все виды связи.

Аварийные бригады центральной ремонтной службы (ЦРС) и ЛПДС "Похвистнево" обеспечили вскрытие льда с помощью ледорезных машин и бензопил, установку двух рубежей зимних боновых заграждений общей протяженностью почти 200 метров, развертывание нефтесборного оборудования и емкостей для временного хранения водонефтяной эмульсии.

Специалисты эколого-аналитической лаборатории Бугурусланского РНУ на протяжении всего УТЗ осуществляли контроль состояния газовоздушной среды, выполняли отбор и анализ проб поверхностных вод.

В учениях приняли участие более 30 человек, использовалось 14 единиц техники, большое количество специального оборудования. При проведении УТЗ особое внимание было уделено повышению эффективности управления подразделениями, соблюдению правил и норм охраны труда и промышленной безопасности. Наблюдатели отметили, что слаженные и оперативные действия всего персонала позволили успешно и в регламентные сроки решить все поставленные задачи.

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

