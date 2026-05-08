Самарцы оценили удаленный формат работы

Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал трудовую мобильность россиян в 15 городах-миллионниках. В Самаре удаленный формат работы используют 54% абонентов - один из самых высоких показателей среди крупнейших городов страны.

Специалисты big data T2 выявили новые паттерны трудовой жизни россиян. Почти половина наблюдаемой аудитории в городах-миллионниках (в среднем 49,2%) пользуется удаленкой. Самара входит в число городов с максимальным проникновением этого формата.

Еще недавно удаленка и гибридный формат были принадлежностью двух столиц, но тренд развернулся. В регионах, включая Самару, стали активнее работать из дома, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге доля удаленщиков заметно ниже: 41% и 39%, соответственно. Эксперты связывают это с насыщением рынка труда в столицах и растущей усталостью от работы из дома, что возвращает сотрудников в офисы.

Выше показатели только в Нижнем Новгороде (59%), Краснодаре (56%) и Омске (55,5%). При этом Самара (54%) опережает такие миллионники, как Ростов-на-Дону (53,3%) и Пермь (43,5%). На рост проникновения формата влияют в том числе индивидуальные предприниматели, которые активно работают из дома.

Трудовая мобильность различается не только между городами, но и между возрастами. Ядро тех, кто работает вне офиса, - люди от 25 до 54 лет. При этом молодые сотрудники 25-34 лет наиболее мобильны и готовы ездить в офис на дальние расстояния.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Для нас важно видеть не просто портрет нашего абонента, а замечать динамику его привычек, в том числе и рабочих. Big data как инструмент раскрывает перед нами массу возможностей - от точечного среза аудитории до понимания долгосрочных трендов. Это позволяет нам быть гибкими в развитии собственной продуктовой линейки, а значит закрывать самые актуальные потребности клиента".

