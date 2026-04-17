Авито: на платформе появились сим-карты МТС, МегаФона и Yota

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Теперь на Авито доступны сим-карты от официальных магазинов операторов связи МТС, МегаФона и Yota. В продаже представлены сим-карты саморегистрации: с их помощью пользователь сможет самостоятельно выбрать номер и регион подключения. Доставка сим-карт осуществляется с помощью Авито Доставки.

Это обеспечивает максимальное удобство и безопасность сделки для пользователей: средства поступят продавцу на счет после получения заказа в пункте выдачи, а служба поддержки поможет решить любые спорные вопросы, сообщили в компании.

"В I квартале 2026 года продажи новых моделей смартфонов выросли на 17% относительно I квартала предыдущего года. При этом модели в ресейле также пользуются стабильной популярностью: если в предыдущем квартале на ресейл-сегмент приходилось 69% продаж, сейчас — уже 71%. Интеграция на платформу сим-карт — это логичный шаг, который позволяет пользователю не только приобрести устройство, но и подключить связь к нему связь на той же платформе. Расширение категории вместе с МТС, "Мегафоном" и Yota дает нашим пользователям возможность широкого выбора и создает удобный сценарий покупки — устройство и связь в одном месте", — отметил Сергей Ногин, руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в Авито.

В рамках запуска продажи сим-карт на Авито МТС сделает ставку на сценарии, при которых пользователи смогут купить смартфоны вместе с подключением связи. Авито и МТС тестировали этот формат продаж в пилотном режиме с 2025 года.

"Пилотный проект, который мы провели на Авито в 2025 году, наглядно показал: ключевой фактор успеха — это нативная интеграция процесса покупки сим-карт в сценарии приобретения комплементарных товаров. Когда пользователь уже купил смартфон, ему логично и удобно здесь же подключить тариф. Такой подход не только повышает лояльность пользователей к платформе, но и делает телеком-услуги по-настоящему доступными", — комментирует директор центра онлайн-продаж МТС Крылов Руслан.

"Осознанное потребление — это не только ресейл, но и разумный выбор услуг связи. Мы интегрируем архивные тарифы на платформу Авито: то, что раньше было доступно только на YotaАрхив, теперь можно найти на одной из популярных у молодежи площадок. Это делает связь ещё доступнее и встраивает её в привычные сценарии осознанного потребления", — рассказал управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Категория сим-карт была запущена на Авито в марте 2026 года. Первым партнером в категории стал Билайн. В рамках партнёрства оператор запустил специальный тарифный план, доступный только пользователям Авито.

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

