ВЭБ.РФ оптимизирует работу с документами с помощью ИИ-помощников от ИТ-холдинга Т1

ИТ-холдинг Т1 разработал конструктор ИИ-помощников для сотрудников корпорации ВЭБ.РФ. Теперь каждый специалист ВЭБ.РФ может самостоятельно создавать ИИ-помощников для оптимизации рабочих процессов. Сервис ускоряет работу с документами и снижает количество ошибок при обработке информации. "Умные" инструменты на базе генеративных нейросетей развернуты в закрытом контуре финансовой корпорации, что исключает риски утечек и обеспечивает соответствие регуляторным требованиям.
Решение проектировалось под задачи компании с учетом жестких требований информационной безопасности. В нем использовано оборудование и ПО, включенное в реестр Минпромторга и ЕРПП. Система развернута в изолированном контуре ВЭБ.РФ, вся информация обрабатывается в защищенной среде.
Нейросети берут на себя расшифровку, протоколирование совещаний и подготовку итоговой резолюции, экономя рабочие часы специалистов. Также система сократила время проверки одного листа договоров в десятки раз — с 10 минут до 15 секунд. Взаимодействие с ИИ осуществляется через чат-бот. Встроенный low-code конструктор позволяет сотрудникам собирать "умного" помощника под конкретную задачу без привлечения ИТ-специалистов.
"Команда ВЭБ.РФ ежедневно работает с огромным массивом сложных документов, и нашей задачей было повысить качество работы с информацией. Решение адаптировано под параллельную обработку нескольких файлов до 100 страниц, а точностью ответов на сегодняшний день превышает 97%. При этом в пиковых нагрузках система держит свыше 1500 одновременных подключений и обрабатывает более 25 запросов в секунду", — подчеркнул Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1).
В корпорации ВЭБ.РФ отметили, что демократизация ИИ-инструментов в корпоративной среде не только позволила повысить эффективность работы с документами до 30%, но и стала новым мотивационным фактором для большого коллектива. Проект стал доказательством того, что финансовые институты могут применять генеративные нейросети, не жертвуя при этом безопасностью и точностью.
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение