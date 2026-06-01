ВЭБ.РФ оптимизирует работу с документами с помощью ИИ-помощников от ИТ-холдинга Т1

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ИТ-холдинг Т1 разработал конструктор ИИ-помощников для сотрудников корпорации ВЭБ.РФ. Теперь каждый специалист ВЭБ.РФ может самостоятельно создавать ИИ-помощников для оптимизации рабочих процессов. Сервис ускоряет работу с документами и снижает количество ошибок при обработке информации. "Умные" инструменты на базе генеративных нейросетей развернуты в закрытом контуре финансовой корпорации, что исключает риски утечек и обеспечивает соответствие регуляторным требованиям.

Решение проектировалось под задачи компании с учетом жестких требований информационной безопасности. В нем использовано оборудование и ПО, включенное в реестр Минпромторга и ЕРПП. Система развернута в изолированном контуре ВЭБ.РФ, вся информация обрабатывается в защищенной среде.

Нейросети берут на себя расшифровку, протоколирование совещаний и подготовку итоговой резолюции, экономя рабочие часы специалистов. Также система сократила время проверки одного листа договоров в десятки раз — с 10 минут до 15 секунд. Взаимодействие с ИИ осуществляется через чат-бот. Встроенный low-code конструктор позволяет сотрудникам собирать "умного" помощника под конкретную задачу без привлечения ИТ-специалистов.

"Команда ВЭБ.РФ ежедневно работает с огромным массивом сложных документов, и нашей задачей было повысить качество работы с информацией. Решение адаптировано под параллельную обработку нескольких файлов до 100 страниц, а точностью ответов на сегодняшний день превышает 97%. При этом в пиковых нагрузках система держит свыше 1500 одновременных подключений и обрабатывает более 25 запросов в секунду", — подчеркнул Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1).

В корпорации ВЭБ.РФ отметили, что демократизация ИИ-инструментов в корпоративной среде не только позволила повысить эффективность работы с документами до 30%, но и стала новым мотивационным фактором для большого коллектива. Проект стал доказательством того, что финансовые институты могут применять генеративные нейросети, не жертвуя при этом безопасностью и точностью.

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

