Смертельное застолье: женщина погибла от руки убийцы своего отца

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
51-летняя жительница Октябрьска, ранее неоднократно судимая, получила срок за убийство своей приятельницы, сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

Трагедия произошла в марте 2025 г. в Октябрьске в квартире на ул. Шмидта. Женщины распивали спиртное в гостях у общего знакомого, когда между ними вспыхнула ссора. Подсудимая нанесла приятельнице множественные удары ножом в грудь и шею, отчего потерпевшая скончалась на месте.

Как выяснилось в ходе следствия, у обвиняемой уже было криминальное прошлое. Ранее она была осуждена за убийство отца своей нынешней жертвы, а также за нанесение тяжких телесных повреждений другому знакомому.

Суд согласился с позицией гособвинителя, гражданка получила 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

