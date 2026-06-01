Смертельное застолье: женщина погибла от руки убийцы своего отца

51-летняя жительница Октябрьска, ранее неоднократно судимая, получила срок за убийство своей приятельницы, сообщает прокуратура Самарской области.

Трагедия произошла в марте 2025 г. в Октябрьске в квартире на ул. Шмидта. Женщины распивали спиртное в гостях у общего знакомого, когда между ними вспыхнула ссора. Подсудимая нанесла приятельнице множественные удары ножом в грудь и шею, отчего потерпевшая скончалась на месте.

Как выяснилось в ходе следствия, у обвиняемой уже было криминальное прошлое. Ранее она была осуждена за убийство отца своей нынешней жертвы, а также за нанесение тяжких телесных повреждений другому знакомому.

Суд согласился с позицией гособвинителя, гражданка получила 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.