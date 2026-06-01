Мошенники выманили у самарца 100 тыс. рублей, пообещав "выплаты от государства"

"Вы имеете право на выплаты от государства" — этими словами мошенники заманили жителя Самары в ловушку, которая обошлась ему в 100 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Аферисты представились сотрудниками одного из госучреждений и убедили мужчину раскрыть коды из SMS‑сообщений — якобы для оформления положенной выплаты. Не успел потерпевший опомниться, как получил тревожное сообщение о взломе аккаунта на "Госуслугах". Тут же раздался срочный звонок: "На ваше имя оформлены займы — чтобы их аннулировать, переведите свои сбережения на безопасный счет". Доверившись обманщикам, мужчина выполнил все указания. Как только деньги были переведены, злоумышленники оборвали связь. По факту мошенничества полицейскими возбуждено уголовное дело.