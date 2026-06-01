Жителя региона обязали передать земельный участок своим детям в счет невыплаченных алиментов

Жителя Самарской област обязали передать земельный участок своим несовершеннолетним детям, от выплаты алиментов которым он уклонялся, сообщает региональное ГУФССП.
После расставания с женой мужчина обязан был выплачивать алименты двум своим детям. Однако положенную сумму на содержание сына и дочери он не перечислял. Тогда его бывшая жена обратилась в суд с заявлением о замене выплаты алиментов на передачу детям в собственность земельного участка. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти.
В связи с тем, что должник добровольно не хотел расставаться с недвижимостью, сотрудниками Службы в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Также мужчину ограничили в праве выезда из страны и в праве проводить какие-либо регистрационные действия в отношении своего имущества.
Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили должника пойти "на мировую" с бывшей супругой.
После урегулирования конфликта мужчина переоформил землю на своих детей — каждому в равных долях.
