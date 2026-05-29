Сотрудница "Т Плюс" вошла в топ‑25 женщин по версии Forbes Woman

Алина Сайгичева, начальник производственно‑технического отдела Новокуйбышевской ТЭЦ‑1 (Самарский филиал "Т Плюс"), вошла в престижный рейтинг "25 вдохновляющих женщин" от Forbes Woman. В списке — представительницы профессий, которые долгое время считались традиционно мужскими. В частности, сотрудница энергокомпании отмечена в номинации "Производство", где среди критериев реализованные крупные проекты, участие в программах по подготовке квалифицированных кадров.
Карьера Алины в энергетике началась в 2015 году. Всего за шесть лет она прошла путь от электромонтёра главного щита управления Новокуйбышевской ТЭЦ‑1 до руководителя производственно‑технического отдела станции.
За время работы Алина приняла участие в реализации 20 инвестиционных проектов компании "Т Плюс". В числе крупнейших — строительство нового водогрейного котла станции в 2021 году, который повысил надёжность теплоснабжения Новокуйбышевска. Это напрямую улучшило качество жизни горожан.
"Первоначально мне приходилось бороться с собственными страхами и неуверенностью, — делится Алина Сайгичева. — В энергетике важны компетенции и готовность постоянно учиться. Сегодня я занимаюсь разработкой проектов, которые способны улучшить теплоснабжение жителей города, а также выступаю наставником для новых сотрудников, знакомлю их со спецификой работы станции. Признание на столь высоком уровне вдохновляет меня развиваться дальше".
Достижение Алины Сайгичевой подчёркивает, что профессионализм и целеустремлённость открывают возможности в любой отрасли — даже в такой технически сложной, как энергетика.
С полным списком топ-25 Forbes Woman можно ознакомиться здесь.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????