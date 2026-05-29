Сотрудница "Т Плюс" вошла в топ‑25 женщин по версии Forbes Woman

Алина Сайгичева, начальник производственно‑технического отдела Новокуйбышевской ТЭЦ‑1 (Самарский филиал "Т Плюс"), вошла в престижный рейтинг "25 вдохновляющих женщин" от Forbes Woman. В списке — представительницы профессий, которые долгое время считались традиционно мужскими. В частности, сотрудница энергокомпании отмечена в номинации "Производство", где среди критериев реализованные крупные проекты, участие в программах по подготовке квалифицированных кадров.

Карьера Алины в энергетике началась в 2015 году. Всего за шесть лет она прошла путь от электромонтёра главного щита управления Новокуйбышевской ТЭЦ‑1 до руководителя производственно‑технического отдела станции.

За время работы Алина приняла участие в реализации 20 инвестиционных проектов компании "Т Плюс". В числе крупнейших — строительство нового водогрейного котла станции в 2021 году, который повысил надёжность теплоснабжения Новокуйбышевска. Это напрямую улучшило качество жизни горожан.

"Первоначально мне приходилось бороться с собственными страхами и неуверенностью, — делится Алина Сайгичева. — В энергетике важны компетенции и готовность постоянно учиться. Сегодня я занимаюсь разработкой проектов, которые способны улучшить теплоснабжение жителей города, а также выступаю наставником для новых сотрудников, знакомлю их со спецификой работы станции. Признание на столь высоком уровне вдохновляет меня развиваться дальше".

Достижение Алины Сайгичевой подчёркивает, что профессионализм и целеустремлённость открывают возможности в любой отрасли — даже в такой технически сложной, как энергетика.

