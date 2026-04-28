Мэр Самары назвал условия включения отопления в жилых домах

В Самаре возобновили теплоснабжение социальных учреждений. Об этом в своем канале в МАХ написал глава города Иван Носков.

"В выходные приостановили процесс отключения отопления. Ресурсоснабжающая организация уже 27 апреля подала теплоноситель в соцучреждения", - сообщил мэр.

По его словам, за включение отопления в многоквартирных домах отвечают управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Они могут возобновить теплоснабжение, обратившись в "Т Плюс".

"В некоторые дома тепло подается уже сегодня - там, где управляющие компании или ТСЖ добросовестно подошли к своим обязанностям и своевременно уведомили "Т Плюс". Но обращаю ваше внимание, что подключение возможно при соблюдении двух условий: исправного общедомового прибора учета (в настоящее время счетчики не "наматывают гигакалории", соответственно, плату за отопление "Т Плюс" за этот период не взимает) и наличия теплоносителя во внутридомовой системе", - отметил Иван Носков.

Отопление в Самаре начали отключать 16 апреля, так как к тому моменту среднесуточная температура наружного воздуха держалась выше +8 градусов в течение пяти дней. Однако погода испортилась. Из-за похолодания в некоторых домах, как сообщают горожане, температура опустилась до 16 градусов, что стало причиной многочисленных жалоб в адрес властей.