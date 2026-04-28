Мэр Самары назвал условия включения отопления в жилых домах

В Самаре возобновили теплоснабжение социальных учреждений. Об этом в своем канале в МАХ написал глава города Иван Носков.
"В выходные приостановили процесс отключения отопления. Ресурсоснабжающая организация уже 27 апреля подала теплоноситель в соцучреждения", - сообщил мэр.
По его словам, за включение отопления в многоквартирных домах отвечают управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Они могут возобновить теплоснабжение, обратившись в "Т Плюс".
"В некоторые дома тепло подается уже сегодня - там, где управляющие компании или ТСЖ добросовестно подошли к своим обязанностям и своевременно уведомили "Т Плюс". Но обращаю ваше внимание, что подключение возможно при соблюдении двух условий: исправного общедомового прибора учета (в настоящее время счетчики не "наматывают гигакалории", соответственно, плату за отопление "Т Плюс" за этот период не взимает) и наличия теплоносителя во внутридомовой системе", - отметил Иван Носков.
Отопление в Самаре начали отключать 16 апреля, так как к тому моменту среднесуточная температура наружного воздуха держалась выше +8 градусов в течение пяти дней. Однако погода испортилась. Из-за похолодания в некоторых домах, как сообщают горожане, температура опустилась до 16 градусов, что стало причиной многочисленных жалоб в адрес властей.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????