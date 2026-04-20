В Самарской области приостановили отключение отопления

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Жители Самарской области жалуются на температурный режим в домах и социальных объектах. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании правительства в понедельник, 20 апреля.

Фото: Александра Белова

"Когда погода была хорошая, очень много сообщений пришло о том, что сильно топят в домах. Сегодня и вчера очень много сообщений было о том, что не продумали на уровне региона и отключили отопление, когда наступило похолодание", — сказал глава региона и попросил подчиненных доложить о ситуации. 

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань сообщил, что на прошлой неделе к отключению отопления приступили 9 муниципалитетов:

"Общее требование по правилам предоставления коммунальных услуг — отключение отопления производится, если в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха составляет 8 градусов тепла и более. Традиционно на первом этапе отключаются административные здания, предприятия, затем — жилые дома и социальные объекты. Занимает это 5-7 дней".

По словам министра, на текущей неделе завершить отопительный сезон планировали 6 муниципалитетов. Однако процесс приостановили из-за погодных условий 

"Будем поддерживать отопительный сезон до наступления более теплых дней", — заявил Виталий Брижань.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

