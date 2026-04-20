В Самарской области приостановили отключение отопления

Жители Самарской области жалуются на температурный режим в домах и социальных объектах. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании правительства в понедельник, 20 апреля.
"Когда погода была хорошая, очень много сообщений пришло о том, что сильно топят в домах. Сегодня и вчера очень много сообщений было о том, что не продумали на уровне региона и отключили отопление, когда наступило похолодание", — сказал глава региона и попросил подчиненных доложить о ситуации.
Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань сообщил, что на прошлой неделе к отключению отопления приступили 9 муниципалитетов:
"Общее требование по правилам предоставления коммунальных услуг — отключение отопления производится, если в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха составляет 8 градусов тепла и более. Традиционно на первом этапе отключаются административные здания, предприятия, затем — жилые дома и социальные объекты. Занимает это 5-7 дней".
По словам министра, на текущей неделе завершить отопительный сезон планировали 6 муниципалитетов. Однако процесс приостановили из-за погодных условий
"Будем поддерживать отопительный сезон до наступления более теплых дней", — заявил Виталий Брижань.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????