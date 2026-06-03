Муниципалитеты Самарской области примут участие в XI всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Семь муниципалитетов Самарской области примут участие в XI всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и поборются за получение федерального гранта на благоустройство своих территорий в 2027 году. Все подготовленные проекты благоустройства прошли обсуждения с жителями городов — от выбора территории до согласования проектных решений.
В этом году от региона в конкурсе будут участвовать:
1. Город Сызрань с проектом "Сквер "Путь героя". Лесная зона от ДК "Горизонт" до Аллеи Маршала Жукова".
2. Город Чапаевск с проектом "Благоустройство территории, прилегающей к Дворцу культуры имени А. М. Горького (2‑й этап)".
3. Город Отрадный с проектом "Проект "Улица первых". Благоустройство улицы Центральной в городском округе Отрадный".
4. Город Похвистнево с проектом "Сцена нашей жизни".
5. Город Нефтегорск с проектом "Благоустройство сквера "Гостиная".
6. Село Хворостянка с проектом "Парк Космонавтов — точка опоры".
7. Село Утевка с проектом "Берег перелётных птиц".
Заявки на участие уже направлены в минстрой России. Итоги конкурса будут подведены до 1 сентября 2026 года.
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года в целях поддержки создания проектов комфортных общественных пространств в малых городах и опорных населенных. В конкурсе участвуют населенные пункты с численностью населения до 300 тысяч человек.
За всю историю конкурса Самарская область одержала победу с 26 проектами, 22 из которых уже реализованы, а еще 4 планируется воплотить в жизнь в текущем году. Среди самых ярких благоустроенных общественных пространств — три набережные в Сызрани, парк "Поколений" в Октябрьске, Морквашинский сад в Жигулёвске, парк на озере Крымское в Кинеле, Отрадный парк в Отрадном и многие другие.
В 2026 году в регионе реализуют следующие проекты:
- "Аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья" (Сызрань);
- "Новая интерпретация сквера "Голубые ели" (Новокуйбышевск);
- Благоустройство территории, прилегающей к Дворцу культуры имени А. М. Горького (1-й этап, Чапаевск);
- "Аллея мечты" — благоустройство по улице Ленина от Кирпичного переулка до спуска Вознесенской церкви (1-й этап, Октябрьск).
Территории для благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" выбирают и сами жители Самарской области. С 21 апреля по 12 июня на портале Госуслуг — zagorodsreda.gosuslugi.ru — проходит голосование за объекты благоустройства, которые будут реализованы в 2027 году. В настоящее время за создание новых общественных пространств проголосовало более 380 тысяч жителей региона. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2027 году.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев призвал жителей воспользоваться правом голоса.
"К благоустройству на выбор предложены 182 территории: скверы, аллеи, парки и другие пространства. С каждым годом количество благоустроенных объектов становится всё больше. В прошлом году из 110 представленных объектов жители выбрали 39. Уже приступаем к их благоустройству", — подчеркнул он на своих страницах в социальных сетях.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????