Самарцы могут принять участие в формировании всероссийского обзора "Дети России — сила государства"

В преддверии нового учебного года, а также руководствуясь задачей освещения позитивных практик субъектов РФ и муниципальных образований в вопросах совершенствования программ поддержки детей, редакция издания "Экономическая политика России — 21 век" формирует на портале всероссийский обзор "Дети России — сила государства".

Целями данного бесплатного информационного ресурса являются: