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Молодежная политика Общество

Самарцы могут принять участие в формировании всероссийского обзора "Дети России — сила государства"

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: https://deti-inform.ru/

В преддверии нового учебного года, а также руководствуясь задачей освещения позитивных практик субъектов РФ и муниципальных образований в вопросах совершенствования программ поддержки детей,  редакция издания "Экономическая политика России — 21 век" формирует на портале всероссийский обзор "Дети России — сила государства".

Целями данного бесплатного информационного ресурса являются:

  • содействие повышению доверия людей к работе муниципальных органов управления в деле развития здравоохранения, образования, культуры, спорта, занятости и социального обеспечения семей с детьми. Разъяснение жителям муниципальных образований нормативно-правовых актов и перспективных программ развития для детей будет осуществляться в разделах "Воспитание и развитие" и "Здоровье и образование";
  • подготовка предложений федеральным органам государственной власти по актуализации национальных целей социального развития, соответствующих целевым показателям и задачам, определению базовых подходов к способам, этапам и формам достижения социально-ориентированных нацпроектов. Информация о новых проектах регионов России в этой сфере будет публиковаться здесь;
  • расширение взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов развития, экспертного и предпринимательского сообществ при рассмотрении вопросов, связанных с достижением национальных целей и реализацией национальных проектов и программ в социальной сфере. Полезные советы родителям по данным вопросам будут актуализироваться тут.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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