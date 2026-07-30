Самарцы могут принять участие в формировании всероссийского обзора "Дети России — сила государства"

В преддверии нового учебного года, а также руководствуясь задачей освещения позитивных практик субъектов РФ и муниципальных образований в вопросах совершенствования программ поддержки детей, редакция издания "Экономическая политика России — 21 век" формирует на портале всероссийский обзор "Дети России — сила государства".
Целями данного бесплатного информационного ресурса являются:
- содействие повышению доверия людей к работе муниципальных органов управления в деле развития здравоохранения, образования, культуры, спорта, занятости и социального обеспечения семей с детьми. Разъяснение жителям муниципальных образований нормативно-правовых актов и перспективных программ развития для детей будет осуществляться в разделах "Воспитание и развитие" и "Здоровье и образование";
- подготовка предложений федеральным органам государственной власти по актуализации национальных целей социального развития, соответствующих целевым показателям и задачам, определению базовых подходов к способам, этапам и формам достижения социально-ориентированных нацпроектов. Информация о новых проектах регионов России в этой сфере будет публиковаться здесь;
- расширение взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов развития, экспертного и предпринимательского сообществ при рассмотрении вопросов, связанных с достижением национальных целей и реализацией национальных проектов и программ в социальной сфере. Полезные советы родителям по данным вопросам будут актуализироваться тут.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.