До 300 тыс. рублей на реализацию своего первого проекта может получить самарская молодежь

До 16 июля продолжается прием заявок на всероссийский конкурс молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты: Микрогранты" в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети".

Предложить свою инициативу можно на сайте ФГАИС "Молодежь России" до 13:00 (смр) 16 июля.

Конкурс предоставляет уникальную возможность для жителей Самарской области в возрасте от 14 до 35 лет получить финансовую поддержку на реализацию своей социально значимой идеи. Размер гранта составляет от 5 000 до 300 000 рублей. Конкурс призван вовлечь молодежь в активную социальную практику и помочь в реализации первых общественных инициатив.

Конкурс "Росмолодежь.Гранты: Микрогранты" особенно актуален для тех, кто впервые пробует свои силы в социальном проектировании. Упрощенная система подачи заявки и отчетности делает его отличной стартовой площадкой. Участникам предлагается выбрать одно из 18 тематических направлений (номинаций), охватывающих широкий спектр сфер: от развития малых территорий и экологического просвещения до поддержки добровольчества, творчества и науки.

В 2025 году по итогам конкурса грантополучателем из Самарской области стала Валерия Аверина, заведующая районным Домом культуры м. р. Похвистневский. Ее проект "Ахратцкая ткацкая мастерская" был представлен в номинации "#развивай_среду" (проекты, направленные на развитие малых территорий) и получил грант в размере 299 000 рублей.

"Проект "Ахратская ткацкая мастерская" направлен на возрождение традиционного ткачества и сохранение культурного наследия. Благодаря гранту в сельском Доме культуры открылась современная мастерская с профессиональными ткацкими станками. Сегодня здесь проходят бесплатные мастер-классы для детей и взрослых, где участники осваивают различные техники ткачества. Проект помогает сохранять народные ремесла, объединяя разные поколения и передавая традиции молодежи. Для нас этот грант стал важной возможностью развивать родной район и сохранять его культурное наследие", — рассказала о своей инициативе Валерия.

У молодежи Самарской области есть все возможности, чтобы превратить свои идеи в реальные проекты, способные изменить жизнь в регионе к лучшему. Каждый самарский участник может получить помощь в региональном проектном сообществе "МСО.Проекты": записываться на индивидуальные консультации с экспертами Росмолодежь.Гранты Самарской области, участвовать в очных и онлайн-мероприятиях.

За новостями и расписанием встреч можно следить в группе "МСО.Проекты" в VK.