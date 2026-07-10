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Молодежная политика Общество

До 300 тыс. рублей на реализацию своего первого проекта может получить самарская молодежь

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 16 июля продолжается прием заявок на всероссийский конкурс молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты: Микрогранты" в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети".

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Предложить свою инициативу можно на сайте ФГАИС "Молодежь России" до 13:00 (смр) 16 июля.

Конкурс предоставляет уникальную возможность для жителей Самарской области в возрасте от 14 до 35 лет получить финансовую поддержку на реализацию своей социально значимой идеи. Размер гранта составляет от 5 000 до 300 000 рублей. Конкурс призван вовлечь молодежь в активную социальную практику и помочь в реализации первых общественных инициатив.

Конкурс "Росмолодежь.Гранты: Микрогранты" особенно актуален для тех, кто впервые пробует свои силы в социальном проектировании. Упрощенная система подачи заявки и отчетности делает его отличной стартовой площадкой. Участникам предлагается выбрать одно из 18 тематических направлений (номинаций), охватывающих широкий спектр сфер: от развития малых территорий и экологического просвещения до поддержки добровольчества, творчества и науки.

В 2025 году по итогам конкурса грантополучателем из Самарской области стала Валерия Аверина, заведующая районным Домом культуры м. р. Похвистневский. Ее проект "Ахратцкая ткацкая мастерская" был представлен в номинации "#развивай_среду" (проекты, направленные на развитие малых территорий) и получил грант в размере 299 000 рублей.

"Проект "Ахратская ткацкая мастерская" направлен на возрождение традиционного ткачества и сохранение культурного наследия. Благодаря гранту в сельском Доме культуры открылась современная мастерская с профессиональными ткацкими станками. Сегодня здесь проходят бесплатные мастер-классы для детей и взрослых, где участники осваивают различные техники ткачества. Проект помогает сохранять народные ремесла, объединяя разные поколения и передавая традиции молодежи. Для нас этот грант стал важной возможностью развивать родной район и сохранять его культурное наследие", — рассказала о своей инициативе Валерия.

У молодежи Самарской области есть все возможности, чтобы превратить свои идеи в реальные проекты, способные изменить жизнь в регионе к лучшему. Каждый самарский участник может получить помощь в региональном проектном сообществе "МСО.Проекты": записываться на индивидуальные консультации с экспертами Росмолодежь.Гранты Самарской области, участвовать в очных и онлайн-мероприятиях.

За новостями и расписанием встреч можно следить в группе "МСО.Проекты" в VK.

 

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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