Новая глава медиасферы России: всероссийский проект "ТопБЛОГ" открыл шестой сезон

Стартовал шестой сезон Всероссийского проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Он открывает новый этап развития медиасообщества страны, объединяя авторов, которые создают содержательный контент о жизни России и значимых для общества темах.

Участников ждут работа над реальными государственными задачами совместно с федеральными ведомствами, специальные треки с партнерами, блог-туры и крупные медиапроекты федерального уровня. Проект доступен для всех талантливых и увлеченных авторов, готовых развиваться в медиа. Регистрация на сайте топблог.рф

Открытие шестого сезона "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия — страна возможностей" прошло в Москве на площадке ВЭБ Центра и объединило участников, блогеров, экспертов и представителей федеральных ведомств, госкорпораций и медиаплатформ — тех, кто формирует общественную повестку и работает с доверием аудитории. Центральным событием стала презентация нового сезона, где через живые выступления, визуальные решения и кейсы участников раскрыли ключевую тему года — "Родной контент".

С запуском нового сезона проекта участников поздравил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков: "За пять прошлых сезонов через "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия — страна возможностей" прошло 300 тысяч авторов. Это миллионы публикаций и миллиардный медиаохват, а самое главное — люди, которые умеют выстраивать доверие с аудиторией и говорить с ней на одном языке. Сейчас "ТопБЛОГ" — не просто проект, а масштабное медиасообщество. Оно помогает формировать позитивные смыслы, противодействовать фейкам, создавать культуру достоверного контента и популяризировать русскую идентичность. Желаю участникам успеха! Помните, что именно вы — новые голоса России, представители великой, многонациональной страны и будущие медиалидеры. Давайте продолжим масштабировать "ТопБЛОГ", чтобы родной контент звучал по всей стране!".

В 2026 году "ТопБЛОГ" сохраняет главное: это пространство роста для авторов с разным опытом — от тех, кто только делает первые шаги в медиа, до тех, кто уже выстраивает собственные проекты и работает с аудиторией. Каждый участник получает свою траекторию развития — от базовых навыков до системной работы с контентом и повесткой. Проект формирует новое поколение авторов, которые не просто создают контент, а профессионально работают с аудиторией и медиаповесткой.

"ТопБЛОГ" — это пространство, где развиваются авторы, осознанно работающие со словом и аудиторией. Миссия проекта — сделать так, чтобы социально значимый контент был востребован и становился ориентиром для миллионов людей. Истории участников о стране, наших достижениях и людях выходят далеко за пределы России — их смотрят, читают, на них ориентируются. Такой результат достигается через системную работу: в "ТопБЛОГ" авторы учатся выстраивать коммуникацию с аудиторией, усиливать свои проекты и развиваться в профессиональной среде единомышленников. Уверен, новый сезон откроет для нас имена, которые докажут: Россия — страна безграничных возможностей", — отметил генеральный директор президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Одним из ключевых направлений шестого сезона станет образовательный трек "Медиакампус". Это практико-ориентированная программа, формирующая базу компетенций для роста в медиасреде — от создания контента до развития личного бренда и расширения аудитории. Она включает пять модулей и раскроет следующие темы: работу с контентом и алгоритмами, развитие личного бренда, инструменты роста аудитории, стратегии продвижения, а также форматы взаимодействия с государством и бизнесом. Каждый модуль реализуется при участии ведущих образовательных организаций, медиаплатформ, индустриальных партнеров и институтов развития. Партнером первого образовательного модуля, регистрация на который уже открыта, выступает Фонд "Сколково".

Обучение в "Медиакампусе" проходит в онлайн формате: видеоуроки, практические задания и обратная связь от экспертов. Конкурсный этап трека стартует в конце августа: участники представят собственные медиапродукты, разработанные на основе полученных знаний, и смогут побороться за выход в финал. Доступ к этапу получат авторы, освоившие не менее 60% образовательной программы и успешно прошедшие итоговое тестирование. Регистрация на образовательную программу продлится до конца 2026 года.

Стратегический трек "Министерство контента" — первая в России программа, направленная на системное взаимодействие блогерского сообщества и государственных структур. Он объединяет авторов и федеральные ведомства для работы над социально значимым контентом и задает новый стандарт коммуникации в цифровой среде.

Программа реализуется в партнерстве с Мастерской управления "Сенеж" и федеральными министерствами Российской Федерации, среди которых министерство здравоохранения РФ, министерство спорта РФ, министерство сельского хозяйства РФ, министерство экономического развития РФ и министерство промышленности и торговли РФ, министерство просвещения РФ.

Подача заявок на участие в треке пройдет с 16 апреля по 9 июня. 1 000 сильнейших участников получат возможность пройти программу дополнительного профессионального образования от Мастерской управления "Сенеж", после чего их ждет финальный отбор в командный этап. По итогам отбора 180 блогеров будут работать совместно с федеральными министерствами, создавая медиапроекты на основе реальных государственных задач. Участники разработают медиапроекты в ключевых сферах — от здравоохранения и образования до промышленности, сельского хозяйства и туризма и представят их представителям федеральных ведомств на финале трека.

Отраслевой трек "Медиареактор", реализуемый совместно с Госкорпорацией "Росатом", направлен на подготовку медиалидеров, которые будут создавать и развивать контент о российской атомной отрасли — от науки и технологий до карьерных возможностей и жизни профессиональных объединений. На старте трек освоят представители атомных сообществ: юниоры, студенты и молодежь Росатома, а осенью программа откроется для всех желающих.