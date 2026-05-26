Свыше 134 тыс. видеокамер "Ростелекома" и нейросеть обеспечат прозрачность ЕГЭ-2026

"Ростелеком" подготовил систему видеонаблюдения с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) для основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года. Провайдер смонтировал свыше 134,4 тыс. устройств в свыше 6 тыс. пунктах проведения экзаменов (ППЭ), обеспечив 100% охват экзаменационных помещений. Выпускные экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля в 89 субъектах РФ и 91 зарубежном ППЭ в 54 странах мира.
Для повышения объективности и прозрачности экзаменационного процесса "Ростелеком" также применяет технологию анализа поведения, основанную на алгоритмах искусственной нейронной сети. Система настроена на обнаружение подозрительного поведения участников экзамена — использования средств связи и шпаргалок, а также выноса из аудитории контрольно-измерительных материалов. В режиме реального времени нейросеть будет обрабатывать данные из 300 аудиторий и архивные записи из 1 000 классов в день.
Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения "Смотри ЕГЭ". Доступ к нему получат аккредитованные специалисты и общественные наблюдатели. Видеозаписи ЕГЭ-2026 будут храниться в центрах обработки данных "Ростелекома", географически распределенных по территории России и оснащенных новейшими системами защиты от хакерских атак, до 1 марта 2027 года. Для повышения надежности данные также записываются на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой видеокамере.
Анзор Музаев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки:
"ЕГЭ — это беспрецедентная по своему масштабу процедура, в этом году на экзамены зарегистрировано около 750 тысяч человек. Видеонаблюдение на ЕГЭ — это гарантия честности и равных условий для каждого выпускника. Наша задача — создать такую среду, в которой каждый выпускник сможет спокойно и уверенно продемонстрировать свои знания, а общество — доверять результатам".
Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления "Ростелекома":
"На протяжении 12 из 25 лет существования ЕГЭ "Ростелеком" ведет видеонаблюдение во время экзаменов. За эти годы мы убедились: наша система вместе с технологиями ИИ — неотъемлемая часть честного экзамена. В этом году во время досрочного этапа наша нейросеть в реальном времени выявила нарушение, и благодаря оперативному реагированию модератора портала видеонаблюдения "Смотри ЕГЭ" и сотрудников ППЭ участник был немедленно отстранен от экзамена. Этот случай показывает эффективность циклической верификации: нейросеть выявляет нарушение, люди его подтверждают, администрация принимает решение. Когда на одном экзамене одновременно находятся сотни тысяч выпускников в разных часовых поясах, человеческий надзор становится физически невозможен. Только видеонаблюдение в сочетании с нейросетевыми алгоритмами способны обеспечить объективность, прозрачность и равные условия для всех участников экзамена".
В аудиториях, расположенных в отдаленных регионах РФ, будет вестись запись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального ПО попадет на портал видеонаблюдения. Для работы системы видеонаблюдения в таких регионах будут задействованы спутниковые каналы связи, организованные при участии федерального оператора спутниковой связи "РТКОММ" (дочерняя компания "Ростелекома").
Сергей Ратиев, генеральный директор "РТКОММ":
"РТКОММ" предоставляет защищенные спутниковые каналы связи для работы системы видеонаблюдения за ходом ЕГЭ в школах труднодоступных районов страны. Такое решение помогает создать равные условия для выпускников из отдаленных населенных пунктов и региональных центров — прозрачность и объективность экзаменационного процесса теперь не зависят от местоположения школы. В 2026 году трансляция по спутниковой связи будет вестись из более чем 460 образовательных учреждений в 21 регионе Дальневосточного, Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Центрального федеральных округов".
Круглосуточную сервисную поддержку портала "Смотри ЕГЭ", а также бесплатную горячую линию для его пользователей обеспечит "Ростелеком Контакт-центр". В течение всего экзаменационного периода операторы будут консультировать аккредитованных наблюдателей и аналитиков, сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, а также представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ. Компания также помогает с рекомендациями по подключению зарубежных пунктов в странах СНГ.
Александр Святец, генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра":
"ЕГЭ — это не только экзамен для выпускников, но и серьезный тест всей системы видеонаблюдения "Ростелекома" на слаженность работы. За более чем десять лет мы выработали четкий алгоритм: постоянное повышение квалификации операторов контакт-центра, круглосуточная готовность с марта по сентябрь и оперативная реакция на любой запрос участников. С запуска портала и горячей линии 24 февраля 2026 года по настоящий момент мы уже обработали свыше 16 тысяч входящих звонков и 1,5 тысячи писем. Каждый контакт — это возможность предотвратить проблему на экзамене. Горячая линия продолжит работать до завершения всех экзаменационных процедур, потому что поддержка участников — это часть экосистемы честного ЕГЭ".
Система видеонаблюдения "Ростелекома" построена на базе защищенных высокоскоростных каналов связи и состоит из цифровых IP-видеокамер с широким углом обзора, высоким разрешением видео и качественным звуком, а также коммутатора доступа, антивандального шкафа и источника бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут. Камеры установлены в аудиториях и местах печати, сканирования и сортировки экзаменационных материалов. Они фиксируют ход проведения ЕГЭ, но не ведут съемку персональных данных и ответов участников. Камеры видеонаблюдения установлены также в 252 региональных центрах обработки информации (РЦОИ), где проводится обработка экзаменационных материалов и проверка работ экспертами предметных комиссий.
В дни проведения экзаменов специалисты "Ростелекома" будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак.
Досрочный период ЕГЭ, завершившийся 20 апреля 2026 года, прошел в штатном режиме без технологических сбоев. За проведением экзаменов наблюдало свыше 3 тыс. камер видеонаблюдения "Ростелекома".
