В регионах России появятся аэромобильные комплексы связи с отечественными базовыми станциями от МТС

МТС первой из телекоммуникационных операторов связи России представила решение по оперативному развертыванию мобильной связи - аэромобильный комплекс на базе автомобиля с телеком-оборудованием LTE/5G российского производства "ИРТЕЯ", которое установлено на беспилотном летательном аппарате. К началу 2028 года МТС планирует построить несколько десятков таких комплексов для своих филиалов в различных регионах страны.

Фото: предоставлено МТС

На форуме ЦИПР ("Цифровая индустрия промышленной России) 2026 в Нижнем Новгороде МТС продемонстрировала аэромобильный комплекс связи АМКС с использованием летательного аппарата привязного типа — гексакоптера, базовой станцией LTE/5G российского производства "ИРТЕЯ" и полноприводного легкого автофургона "ГАЗ Соболь NN 4×4". Подобные комплексы предназначены для развертывания мобильной сети LTE/5G там, где ее нет: в малонаселенных и удаленных местах для различных нужд — массовых мероприятий, сельскохозяйственных работ, экологического мониторинга, ликвидации последствий ЧС, поисково-спасательных операций. Решение также может использоваться для организации выделенных технологических сетей Private LTE/5G в отраслях с производственными площадками в труднодоступных районах.

Комплекс связи приводится в рабочее состояние за 30 минут двумя специалистами практически в любом месте, куда припаркуется полноприводный автомобиль. Удерживаемый тросом гексакоптер несет на себе радиомодуль с антенной и способен в течение трех суток обеспечивать с высоты 100-200 метров уверенное радиопокрытие в радиусе 10-15 км в зависимости от сложности рельефа.

В автофургоне располагаются оператор, управляющий летательным аппаратом и оборудованием связи, блок управления базовой станцией, который соединяется с радиомодулем оптическим кабелем, а также бензиновый генератор, питающий радиомодуль, тяговые двигатели гексакоптера и остальное оборудование. Аэромобильный комплекс подключается к опорной сети оператора через спутниковый канал или оптическую линию связи.

Представленный на ЦИПР 2026 аэромобильный комплекс связи оборудован серийной базовой станцией 4G/5G "ИРТЕЯ". В ходе тестов оборудование, установленное на гексакоптере, обеспечивало скорость передачи данных до 1,2 Гбит/сек в стандарте 5G.

"МТС первой среди российских телеком-компаний приступила к испытаниям разных летательных аппаратов в качестве высотных телеком-платформ. В марте в Саратовской области мы уже запустили аэростат с базовой станцией, а сегодня представляем участникам форума аэромобильный комплекс связи. Это готовое к использованию коммерческое решение для быстрого развертывания связи практически в любом месте, где она отсутствует. К началу 2028 года мы планируем создать несколько десятков таких комплексов и отправить их в регионы, где бизнесу и властям требуется налаживать связь в удаленных районах. Для этого МТС создаст в своих региональных филиалах группы по оперативному развертыванию мобильной связи", - прокомментировала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

