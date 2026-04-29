Т2 запустила бесплатный безлимитный интернет в более 30 странах мира

T2, российский оператор мобильной связи, бесплатно предоставит абонентам безлимитный интернет в 34 странах мира. Клиенты популярных тарифных планов могут ежедневно пользоваться услугой безлимитного интернета за границей без дополнительной платы: 15 дней для всех роумеров и 22 дня для пользователей подписки MiXX.
К началу летних каникул и активному сезону отпусков Т2 подготовила специальное предложение для путешественников. Клиенты смогут бесплатно пользоваться безлимитным интернетом в избранных странах и чувствовать себя в роуминге так же комфортно, как дома.
В период действия акции Т2 ежедневно будет предоставлять абонентам в роуминге услугу бесплатного безлимитного интернета. Клиенты планов Premium, Black, "Мой онлайн+", "Везде онлайн" и ряда корпоративных тарифов получат 15 дней пользования сервисом в любой из участвующих стран. Клиенты с подпиской MiXX версий S, M и Max смогут пользоваться бесплатным трафиком в течение 22 суток. Если трафик понадобится на большее количество дней, абонент сможет продолжить пользоваться безлимитным интернетом согласно стандартным условиям.
Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 или на сайте оператора до выезда в роуминг. Процедуру необходимо выполнить однократно, условия будут доступны весь период акции. Предложение действует в Турции, Таиланде, Грузии, Китае, Армении и других странах. Полный список стран, участвующих в акции, — на unlim-roaming.t2.ru
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:
"Мы в Т2 продолжаем делать международные поездки удобнее, устраняя технические и финансовые барьеры в коммуникации. Совсем недавно мы отменили роуминг на исходящие звонки на все российские номера. Новый продукт создан специально для отпускников и деловых путешественников, которым важен комфортный объем интернет-трафика. Мы уверены, что данное предложение станет надежным цифровым спутником в долгожданных поездках".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"Стабильный мобильный интернет — одна из ключевых потребностей у тех, кто выезжает за границу. Не менее важно, каким будет сценарий использования связи за рубежом. Поэтому Т2 расширяет возможности для путешественников и предоставляет бесплатный безлимитный интернет, который можно использовать для бесконтактной оплаты, общения с близкими и навигации в новых городах. Список стран, участвующих в акции, составлялся с учетом туристических предпочтений наших абонентов и их деловой активности. Мы уверены, что такой подход позволит им чувствовать себя в поездках так же свободно, как и дома".
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.