Т2 запустил VoLTE на базовых станциях "Булат"

Т2, российский оператор мобильной связи, совместно с российским производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования "Булат" запустили голосовую связь в 4G на отечественных базовых станциях. Компания планирует до осени масштабировать технологию на всю инфраструктуру "Булата" — около 1900. Для пилота выбраны базовые станции в Нижегородской области.
Т2 начинает разворачивать VoLTE (voice over LTE) на базовых станциях производителя "Булат". Для первого этапа выбраны БС в Нижегородской области из периметра инфраструктуры УЦН 2.0, где Т2 является техническим партнером "Ростелекома". Голосовая связь в LTE на отечественном оборудовании работает в Спасском и Краснооктябрьском районах. С момента первых испытаний в лаборатории Т2 до включения на сети прошло 10 месяцев.
Сейчас команды Т2 и "Булата" проводят работы по тестированию и отладке процессов. В планах на ближайшие три месяца — масштабировать VoLTE на все БС "Булат", запущенные в 2024 и 2025 годах. Итогом проекта станет стабильное голосовое соединение на 4G-сети на 1900 базовых станций по всей стране.
Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:
"В запуске VoLTE на БС "Булат" были заинтересованы все операторы. Базовые станции "Булат" работают в сегменте инфраструктуры УЦН 2.0 и находятся в сетевом шаринге на всех участников рынка. Так как функционал VoLTE входит в число ключевых для предоставления абонентам качественного голосового сервиса, для Т2 было важно работать над проектом как над приоритетной задачей".
Александр Логинов, вице-президент ПАО "Ростелеком", генеральный директор ООО "Булат":
"Запуск VoLTE на оборудовании "Булата" на сети Т2 подтверждает высокую технологическую зрелость нашей отечественной разработки. Гордимся, что российское решение поддерживает современные стандарты связи и уже улучшает качество услуг. Проект УЦН 2.0 демонстрирует готовность "Ростелекома", Т2 и "Булата" к комплексным задачам государственной важности. Впереди нас ждет большая работа по совершенствованию технологий для цифровой независимости страны".
Дмитрий Плотников, технический директор макрорегиона "Волга" T2:
"Нижегородская область оправданно стала площадкой для пилотного проекта по запуску VoLTE на БС "Булат". Инфраструктура Т2 в регионе обладает необходимым масштабом и гибкостью, чтобы провести тестирование и впоследствии предоставить нашим клиентам новые возможности связи. К тому же абоненты Т2 активно пользуются голосовыми сервисами, поэтому внедрение VoLTE здесь — не просто эксперимент, а ответ на реальный запрос".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.