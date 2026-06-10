Т2 запустил VoLTE на базовых станциях "Булат"

Т2, российский оператор мобильной связи, совместно с российским производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования "Булат" запустили голосовую связь в 4G на отечественных базовых станциях. Компания планирует до осени масштабировать технологию на всю инфраструктуру "Булата" — около 1900. Для пилота выбраны базовые станции в Нижегородской области.

Т2 начинает разворачивать VoLTE (voice over LTE) на базовых станциях производителя "Булат". Для первого этапа выбраны БС в Нижегородской области из периметра инфраструктуры УЦН 2.0, где Т2 является техническим партнером "Ростелекома". Голосовая связь в LTE на отечественном оборудовании работает в Спасском и Краснооктябрьском районах. С момента первых испытаний в лаборатории Т2 до включения на сети прошло 10 месяцев.

Сейчас команды Т2 и "Булата" проводят работы по тестированию и отладке процессов. В планах на ближайшие три месяца — масштабировать VoLTE на все БС "Булат", запущенные в 2024 и 2025 годах. Итогом проекта станет стабильное голосовое соединение на 4G-сети на 1900 базовых станций по всей стране.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:

"В запуске VoLTE на БС "Булат" были заинтересованы все операторы. Базовые станции "Булат" работают в сегменте инфраструктуры УЦН 2.0 и находятся в сетевом шаринге на всех участников рынка. Так как функционал VoLTE входит в число ключевых для предоставления абонентам качественного голосового сервиса, для Т2 было важно работать над проектом как над приоритетной задачей".

Александр Логинов, вице-президент ПАО "Ростелеком", генеральный директор ООО "Булат":

"Запуск VoLTE на оборудовании "Булата" на сети Т2 подтверждает высокую технологическую зрелость нашей отечественной разработки. Гордимся, что российское решение поддерживает современные стандарты связи и уже улучшает качество услуг. Проект УЦН 2.0 демонстрирует готовность "Ростелекома", Т2 и "Булата" к комплексным задачам государственной важности. Впереди нас ждет большая работа по совершенствованию технологий для цифровой независимости страны".

Дмитрий Плотников, технический директор макрорегиона "Волга" T2:

"Нижегородская область оправданно стала площадкой для пилотного проекта по запуску VoLTE на БС "Булат". Инфраструктура Т2 в регионе обладает необходимым масштабом и гибкостью, чтобы провести тестирование и впоследствии предоставить нашим клиентам новые возможности связи. К тому же абоненты Т2 активно пользуются голосовыми сервисами, поэтому внедрение VoLTE здесь — не просто эксперимент, а ответ на реальный запрос".