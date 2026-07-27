В Тольятти возбудили дело после дорожного конфликта 

ЧП произошло в автограде на ул. Юбилейной. По предварительной информации, трое мужчин чуть не сбили пешехода с женой, а потом еще и напали на них.

Как рассказывают в соцсетях потерпевшие, злоумышленники ехали на серебристой "Приоре" напротив магазина "Миндаль" на желтый свет на неработающем светофоре. В итоге переходившие дорогу пешеходы не понравились водителю и его друзьям. Они выбежали из машины и напали. Мужчине проломили голову. Жестокую расправу смогли остановить очевидцы — они вызвали скорую к окровавленному мужчине. Сейчас он проходит лечение, нападавших ищут.

"По поручению руководителя следственного управления СК РФ по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", — рассказали в следственном ведомстве.