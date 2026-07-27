В Тольятти возбудили дело после дорожного конфликта 

ЧП произошло в автограде на ул. Юбилейной. По предварительной информации, трое мужчин чуть не сбили пешехода с женой, а потом еще и напали на них.
Как рассказывают в соцсетях потерпевшие, злоумышленники ехали на серебристой "Приоре" напротив магазина "Миндаль" на желтый свет на неработающем светофоре. В итоге переходившие дорогу пешеходы не понравились водителю и его друзьям. Они выбежали из машины и напали. Мужчине проломили голову. Жестокую расправу смогли остановить очевидцы — они вызвали скорую к окровавленному мужчине. Сейчас он проходит лечение, нападавших ищут.
"По поручению руководителя следственного управления СК РФ по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", — рассказали в следственном ведомстве.
Последние комментарии
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным