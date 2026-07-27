В Самаре прозвучал отбой ракетной опасности

В понедельник, 27 июля, в 7:41 в Самарской области объявили отбой ракетной опасности. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Напомним, в ночь на 27 число в регионе была объявлена беспилотная и ракетная опасности. Угроза атаки БПЛА пока сохраняется.