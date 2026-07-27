В Самаре прозвучал отбой ракетной опасности

В понедельник, 27 июля, в 7:41 в Самарской области объявили отбой ракетной опасности. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Напомним, в ночь на 27 число в регионе была объявлена беспилотная и ракетная опасности. Угроза атаки БПЛА пока сохраняется.
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Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным