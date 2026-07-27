В Самарской области объявлены ракетная и беспилотная опасность

В ночь на 27 июля в Самарской области объявили беспилотную опасность, а через два часа - ракетную.
Угроза атаки БПЛА была объявлена в 4:17. На территории региона был введен режим "Ковер", небо закрыли на всех высотах. В 5:56 прозвучали сирены, извещающие об угрозе ракетной опасности. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
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Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным