В Самаре владельцев гостиниц оштрафовали за работу с экс-таможенником

Суд в Самаре наложил штрафы на две гостиницы. Изначально нарушение там выявили сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, случилось следующее. В 2024 г. две коммерческие организации, которые занимаются гостиничным бизнесом, последовательно принимали на работу сотрудника Самарской таможни. Но, вопреки закону, работодатели не направили сведения о заключении трудовых договоров на место прошлой работы (госслужбы).

"По материалам транспортной прокуратуры мировым судьей судебного участка № 27 Ленинского судебного района г. Самары организации и их должностные лица привлечены к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Им назначили штрафы на сумму 140 тыс. рублей", — рассказали в транспортной прокуратуре.