В Борском районе утонули два подростка

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В среду, 22 июля, в 19:55 в Борском районе утонули два мальчика 17 и 14 лет, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области. Еще одного 15-летнего подростка удалось спасти очевидцам происшествия.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области