Клиентка аптеки в Жигулевске оштрафована за грубость

Конфликт в аптеке из‑за рецепта закончился административным наказанием для жительницы Жигулевска, сообщает прокуратура Самарской области.

Не сумев убедить фармацевта продать лекарство без назначения врача, женщина позволила себе оскорбительные высказывания в адрес сотрудника. Прокуратура города провела проверку по обращению фармацевта, по итогам которой в отношении женщины возбудили административное дело по статье об оскорблении.

Суд назначил нарушительнице штраф в размере 3 тыс. рублей.