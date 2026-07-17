Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав многодетной семьи в Самарской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Павлу Олейнику представить доклады о ходе расследования и о мерах по восстановлению прав многодетных семей.
В интернете появилась информация о нарушении прав многодетной матери из Самарской области. 14 лет назад женщине выделили земельный участок в с. Шилан Красноярского района, но освоить его невозможно ввиду отсутствия подъездных дорог и коммуникаций. Из‑за этого семья не может начать строительство дома и вынуждена жить в квартире дочери.
Отмечается, что с аналогичной проблемой столкнулись и другие льготники. Несмотря на многочисленные обращения в органы власти, ситуация не изменилась. По факту нарушений СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело.
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Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...