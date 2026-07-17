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Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав многодетной семьи в Самарской области

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Павлу Олейнику представить доклады о ходе расследования и о мерах по восстановлению прав многодетных семей.

В интернете появилась информация о нарушении прав многодетной матери из Самарской области. 14 лет назад женщине выделили земельный участок в с. Шилан Красноярского района, но освоить его невозможно ввиду отсутствия подъездных дорог и коммуникаций. Из‑за этого семья не может начать строительство дома и вынуждена жить в квартире дочери.

Отмечается, что с аналогичной проблемой столкнулись и другие льготники. Несмотря на многочисленные обращения в органы власти, ситуация не изменилась. По факту нарушений СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело.

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