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Происшествия

Главе Самарского облсуда Александру Шилову предъявят антикоррупционный иск

МОСКВА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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У председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова возникли вопросы к исполняющему обязанности председателя Самарского областного суда Александру Шилову. Глава Верховного суда поручил направить в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционного иска.

Фото: Александра Белова

"По поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова в надзорное ведомство направлены материалы для предъявления антикоррупционных исков в отношении исполняющего обязанности председателя Самарского областного суда Александра Шилова и председателя Тульского областного суда в отставке Игоря Пыленко", — приводит РАПСИ сообщение пресс-службы Верховного суда.

В пресс-службе уточнили, что основанием для предъявления исковых заявлений стали выявленные у судей и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам, а также факты использования судебной системы для личного обогащения. 

Напомним, Александр Шилов находится на судебной работе с 2001 года. Последние годы он занимал должность зампреда, а с марта прошлого года был назначен исполняющим обязанности председателя.

Недавно стало известно, что Генпрокуратура требует через суд конфисковать имущество экс-председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова и членов его семьи на общую сумму 1,2 млрд рублей.

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