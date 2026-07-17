Главе Самарского облсуда Александру Шилову предъявят антикоррупционный иск

У председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова возникли вопросы к исполняющему обязанности председателя Самарского областного суда Александру Шилову. Глава Верховного суда поручил направить в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционного иска.
"По поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова в надзорное ведомство направлены материалы для предъявления антикоррупционных исков в отношении исполняющего обязанности председателя Самарского областного суда Александра Шилова и председателя Тульского областного суда в отставке Игоря Пыленко", — приводит РАПСИ сообщение пресс-службы Верховного суда.
В пресс-службе уточнили, что основанием для предъявления исковых заявлений стали выявленные у судей и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам, а также факты использования судебной системы для личного обогащения.
Напомним, Александр Шилов находится на судебной работе с 2001 года. Последние годы он занимал должность зампреда, а с марта прошлого года был назначен исполняющим обязанности председателя.
Недавно стало известно, что Генпрокуратура требует через суд конфисковать имущество экс-председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова и членов его семьи на общую сумму 1,2 млрд рублей.
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