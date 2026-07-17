В Татарстане из-за проливных дождей обрушился участок трассы

В Татарстане из-за проливных дождей обрушился участок автодороги, сообщает "Российская газета".

ЧП произошло на 41-м километре трассы Сарманово — Набережные Челны. Подмыв участка автодороги муниципального значения произошел сегодня утром, в 7:50.

По информации пресс-службы ГУ ЧС РФ по РТ, причиной инцидента стал подмыв водопропускной трубы, из-за чего часть дорожного полотна обвалилась, образовав провал на трассе. Обошлось без пострадавших.

Сейчас движение автотранспорта на данном участке полностью перекрыто, объездной маршрут организован через Петровскозаводское и Лякинское сельские поселения. Водителям придется сделать крюк в 25 километров. На данный момент специалисты ликвидируют последствие природной стихии.

Между тем МЧС РТ предупреждало граждан, что днем 17 и ночью 18 июля по Татарстану пройдут сильные проливные дожди, местами с градом и усилением ветра до 20 метров в секунду.