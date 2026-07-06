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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

В Чебоксарах прошёл смотр российской легкомоторной авиации

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первого июля в городе Чебоксары, столице Чувашской Республики, в рамках форума "Река", прошел смотр лёгкой авиационной техники, произведённой в России.

Фото: предоставлено компанией "АэроВолга", Автор Е. Горкина

Показ организован руководителем Приволжского территориального управления Федерального агентства воздушного транспорта Людмилой Пименовой.

Жемчужиной выставки стал небольшой самолет-амфибия Borey, серийно производимый научно-производственным объединением АэроВолга и поставляемый не только отечественным эксплуатантам, но и в десятки стран мира.

Borey представила первая в России девушка-гидропилот Наталья Дмитриева, рассказавшая министру транспорта РФ Андрею Никитину и руководителю ФАВТ Дмитрию Ядрову о возможностях самолёта и перспективах развития гидроавиации.

Андрей Никитин осмотрел выставленную экспозицию самолетов и просил участников не останавливаться на достигнутом, добавив, что лёгкая авиация очень востребована в отдаленных уголках нашей Родины.

Фото: предоставлено компанией "АэроВолга", Автор Н. Дмитриева

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