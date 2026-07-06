В Чебоксарах прошёл смотр российской легкомоторной авиации

Первого июля в городе Чебоксары, столице Чувашской Республики, в рамках форума "Река", прошел смотр лёгкой авиационной техники, произведённой в России.
Показ организован руководителем Приволжского территориального управления Федерального агентства воздушного транспорта Людмилой Пименовой.
Жемчужиной выставки стал небольшой самолет-амфибия Borey, серийно производимый научно-производственным объединением АэроВолга и поставляемый не только отечественным эксплуатантам, но и в десятки стран мира.
Borey представила первая в России девушка-гидропилот Наталья Дмитриева, рассказавшая министру транспорта РФ Андрею Никитину и руководителю ФАВТ Дмитрию Ядрову о возможностях самолёта и перспективах развития гидроавиации.
Андрей Никитин осмотрел выставленную экспозицию самолетов и просил участников не останавливаться на достигнутом, добавив, что лёгкая авиация очень востребована в отдаленных уголках нашей Родины.
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