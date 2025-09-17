"ОДК-Кузнецов" возглавил Олег Выдумлев

Исполняющим обязанности заместителя генерального директора — управляющего директора ПАО "ОДК-Кузнецов" 16 сентября назначен Олег Выдумлев, сообщает компания. Ранее он занимал пост заместителя управляющего директора ПАО "ОДК-Сатурн".
Возглавлявший самарское предприятие с марта 2019 г., Алексей Соболев переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию в должности заместителя генерального директора по операционной эффективности, добавили в "ОДК-Кузнецов".
"Начатая несколько лет назад при поддержке ОДК и Ростеха программа модернизации успешно реализуется, что способствует уверенному развитию ОДК-Кузнецов. Новый руководитель предприятия Олег Выдумлев глубоко знает двигателестроение и продолжит решать задачи по модернизации, обеспечению высоких темпов производства и расширению линейки газотурбинных и ракетных двигателей", — отметил генеральный директор АО "ОДК" Александр Грачев.
"ОДК-Кузнецов" входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех. Предприятие специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании газотурбинных и ракетных двигателей. В ходе визита президента РФ Владимира Путина на предприятие 5 сентября были озвучены планы по росту объемов заказов для космических программ и расширения линейки производимой продукции. "ОДК-Кузнецов" отводится особая роль в программе импортозамещения двигателей для газотранспортной системы России в классе мощности 32 МВт.
Олег Выдумлев родился в 1967 г. в г. Рыбинск Ярославской области. До 2009 г. служил в Вооруженных Силах. С 2009 по 2020 гг. занимал руководящие должности в экономическом блоке, а с 2020 г. стал заместителем управляющего директора ПАО "ОДК-Сатурн", также входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха и специализирующегося на выпуске газотурбинных двигателей.
Последние комментарии
Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.