16+
"ОДК-Кузнецов" возглавил Олег Выдумлев

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Исполняющим обязанности заместителя генерального директора — управляющего директора ПАО "ОДК-Кузнецов" 16 сентября назначен Олег Выдумлев, сообщает компания. Ранее он занимал пост заместителя управляющего директора ПАО "ОДК-Сатурн".

Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

Возглавлявший самарское предприятие с марта 2019 г., Алексей Соболев переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию в должности заместителя генерального директора по операционной эффективности, добавили в "ОДК-Кузнецов".

"Начатая несколько лет назад при поддержке ОДК и Ростеха программа модернизации успешно реализуется, что способствует уверенному развитию ОДК-Кузнецов. Новый руководитель предприятия Олег Выдумлев глубоко знает двигателестроение и продолжит решать задачи по модернизации, обеспечению высоких темпов производства и расширению линейки газотурбинных и ракетных двигателей", — отметил генеральный директор АО "ОДК" Александр Грачев. 

"ОДК-Кузнецов" входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех. Предприятие специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании газотурбинных и ракетных двигателей. В ходе визита президента РФ Владимира Путина на предприятие 5 сентября были озвучены планы по росту объемов заказов для космических программ и расширения линейки производимой продукции. "ОДК-Кузнецов" отводится особая роль в программе импортозамещения двигателей для газотранспортной системы России в классе мощности 32 МВт.     

Олег Выдумлев родился в 1967 г. в г. Рыбинск Ярославской области. До 2009 г. служил в Вооруженных Силах. С 2009 по 2020 гг. занимал руководящие должности в экономическом блоке, а с 2020 г. стал заместителем управляющего директора ПАО "ОДК-Сатурн", также входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха и специализирующегося на выпуске газотурбинных двигателей. 

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

