Агродрон С-80 показали на международном марафоне

Компания "Транспорт будущего" выступила партнёром VIII Самарского международного марафона-2025 — одного из крупнейших беговых событий страны, которое прошло 17 августа в Самаре.
В марафоне приняли участие более 7 000 бегунов из 500 городов России и 20 стран мира. "Транспорт будущего", выступив официальным партнером марафона, организовал на масштабном событии выставочную зону, где гости могли познакомиться с передовыми технологиями, больше узнать о мире инноваций, сделать фотографии с первым сертифицированным в России агродроном С-80, задать интересующие вопросы сотрудникам компании и получить сувениры на память.
Самарский международный марафон уже в восьмой раз собирает любителей бега на берегу Волги. Участники соревновались на классических дистанциях — 3,5 км, 10 км, полумарафон (21,1 км) и марафон (42,2 км) — по маршруту через исторический центр города. Победители и участники получили денежные призы и медали.
Генеральный директор "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров отметил: "Участием в выставочной зоне Самарского марафона мы поддержали одно из крупнейших спортивных событий региона и развитие здорового образа жизни. Рады, что наша экспозиционная зона вызвала большой интерес у гостей, и мы уверены, что тема беспилотных технологий вдохновит их на дальнейшее изучение и развитие отрасли беспилотных авиационных систем".
Последние комментарии
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.