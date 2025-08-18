Агродрон С-80 показали на международном марафоне

Компания "Транспорт будущего" выступила партнёром VIII Самарского международного марафона-2025 — одного из крупнейших беговых событий страны, которое прошло 17 августа в Самаре.

В марафоне приняли участие более 7 000 бегунов из 500 городов России и 20 стран мира. "Транспорт будущего", выступив официальным партнером марафона, организовал на масштабном событии выставочную зону, где гости могли познакомиться с передовыми технологиями, больше узнать о мире инноваций, сделать фотографии с первым сертифицированным в России агродроном С-80, задать интересующие вопросы сотрудникам компании и получить сувениры на память.

Самарский международный марафон уже в восьмой раз собирает любителей бега на берегу Волги. Участники соревновались на классических дистанциях — 3,5 км, 10 км, полумарафон (21,1 км) и марафон (42,2 км) — по маршруту через исторический центр города. Победители и участники получили денежные призы и медали.

Генеральный директор "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров отметил: "Участием в выставочной зоне Самарского марафона мы поддержали одно из крупнейших спортивных событий региона и развитие здорового образа жизни. Рады, что наша экспозиционная зона вызвала большой интерес у гостей, и мы уверены, что тема беспилотных технологий вдохновит их на дальнейшее изучение и развитие отрасли беспилотных авиационных систем".