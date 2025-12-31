Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Новым годом

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Новым Годом.
"Уважаемые жители Самарской области! Дорогие друзья!
Совсем немного времени осталось до нового года. Этот праздник наполнен теплом домашнего очага, радостью встреч с родными людьми и верой в лучшее. Мы всегда ждем его с особым трепетом. Традиционно подводим итоги, благодарим близких за поддержку, ставим перед собой новые цели.
В 2025-м году было много по-настоящему ярких и запоминающихся событий. При этом все наши мысли с нашими героями, которые обеспечивают безопасность России и отстаивают её интересы. Мы гордимся их стойкостью, мужеством и самоотверженностью. Наши защитники Отечества с честью выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Благодаря им у нас есть возможность мирно трудиться и развивать родной край.
Искренне благодарю каждого из вас за всестороннюю поддержку ваших героев. Добросовестно выполняя свою работу, мы приближаем нашу общую Победу.
Самарская область — это замечательный регион, где живут трудолюбивые и талантливые люди с открытым сердцем и сильным характером. Мы сохраняем единство и понимаем ответственность за судьбу свой малой родины и всей страны, решаем важнейшие задачи, направленные на достижение национальных целей развития России. Спасибо вам за ваш ежедневный труд и любовь к родной земле.
Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Пусть он станет для вас временем воплощения в жизнь самых смелых идей и планов, принесет в каждый дом атмосферу добра, взаимопонимания и душевного тепла.
Желаю вам счастья, благополучия и новых свершений!
С Новым годом! С новым счастьем!", - говорится в поздравительном адресе.
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит