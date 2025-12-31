16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев в День памяти участников СВО, погибших в Макеевке: "Вечная память павшим. Победа будет за нами" Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Новым годом Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил с Днем спасателя работников и ветеранов спасательных служб Вячеслав Федорищев: на расселение непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей Самарская область вошла в топ-10 по научно-технологическому развитию

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Новым годом

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 299
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Новым Годом.

"Уважаемые жители Самарской области! Дорогие друзья!

Совсем немного времени осталось до нового года. Этот праздник наполнен теплом домашнего очага, радостью встреч с родными людьми и верой в лучшее. Мы всегда ждем его с особым трепетом. Традиционно подводим итоги, благодарим близких за поддержку, ставим перед собой новые цели.

В 2025-м году было много по-настоящему ярких и запоминающихся событий. При этом все наши мысли с нашими героями, которые обеспечивают безопасность России и отстаивают её интересы. Мы гордимся их стойкостью, мужеством и самоотверженностью. Наши защитники Отечества с честью выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Благодаря им у нас есть возможность мирно трудиться и развивать родной край.

Искренне благодарю каждого из вас за всестороннюю поддержку ваших героев. Добросовестно выполняя свою работу, мы приближаем нашу общую Победу.

Самарская область — это замечательный регион, где живут трудолюбивые и талантливые люди с открытым сердцем и сильным характером. Мы сохраняем единство и понимаем ответственность за судьбу свой малой родины и всей страны, решаем важнейшие задачи, направленные на достижение национальных целей развития России. Спасибо вам за ваш ежедневный труд и любовь к родной земле.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Пусть он станет для вас временем воплощения в жизнь самых смелых идей и планов, принесет в каждый дом атмосферу добра, взаимопонимания и душевного тепла.

Желаю вам счастья, благополучия и новых свершений!

С Новым годом! С новым счастьем!", - говорится в поздравительном адресе. 

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4