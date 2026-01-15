В Самаре состоялось заседание актива татарских общественных организаций ПФО

В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа. В нем приняли участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, руководители различных общественных организаций, объединений, предприятий и учреждений.

Вячеслав Федорищев, приветствуя участников заседания, отметил, что в Самарской области живут и плодотворно работают представители более чем 120 национальностей.

"В нашем регионе накоплен большой опыт плодотворного межнационального общения и дружбы. Хотел бы всех вас поприветствовать на Самарской земле, поблагодарить, что вы решили собраться именно в Самаре, - сказал глава региона. - Сохранение межнационального и межконфессионального мира на Самарской земле, в России - важнейшая наша задача. Вопросам поддержания межнационального согласия мы и в дальнейшем будем уделять самое пристальное внимание".

Губернатор поблагодарил участников заседания за большую совместную работу по развитию Самарской области, сотрудничество по самым разным направлениям, реализацию совместных проектов.

"Сегодня главная задача - поддержка защитников Отечества и их семей. Все национальные объединения региона активно помогают нашим воинам и их близким. Это показатель нашей сплоченности и подлинного межнационального единения. И очень важно, что по решению президента РФ Владимира Владимировича Путина 2026 год в России объявлен Годом единства народов России", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Василь Шайхразиев выразил благодарность губернатору Самарской области за участие в заседании и поддержку татарских общественных организаций.

"Вячеслав Андреевич, вы и ваша команда проводите большую созидательную работу в Самарской области", - сказал Василь Шайхразиев.

В ходе заседания были подведены итоги работы татарских общественных объединений, намечены дальнейшие планы. Также состоялась церемония вручения Почетной грамоты губернатора Самарской области представителю татарской общественности, жителю села Мочалеевка Похвистневского района Галиулле Бектимирову.

Вячеслав Федорищев также провел рабочую встречу с Василем Шайхразиевым и президентом Самарской региональной творческой общественной организации "Дуслык" Фахрутдином Канюкаевым.

"Обсудили ряд вопросов, в том числе сотрудничество Самарской области с Республикой Татарстан. Добрые соседские отношения будем развивать и укреплять", - отметил глава региона.