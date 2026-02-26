16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел прием граждан Вячеслав Федорищев обсудил с руководством Куйбышевской железной дороги вопрос улучшения транспортного обслуживания самарцев На базе центра "Мой бизнес" будут предоставлены меры поддержки Роскачества В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем защитника Отечества

Губернатор Власть и политика

В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел прием граждан

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан.

Фото: Иван Макеев

К главе региона обратилась многодетная мать Екатерина Серова по вопросу строительства тротуара вдоль Хрящевского шоссе в Тольятти для организации безопасности дорожного движения. Она рассказала губернатору, что жители пос. Северный до остановки общественного транспорта вынуждены идти по обочине одной из самых перегруженных автомагистралей.

Вячеслав Федорищев сообщил, что строительство тротуара обязательно будет выполнено: "Мы рассматривали этот вопрос на соответствующем комитете "Единой России" и решили, что в этом году тротуар обязательно сделаем. К осени вопрос будет решен".

Разработана конкурсная документация и передана в комитет по организации торгов Самарской области для размещения на сайте закупок для определения победителя торгов для заключения муниципального контракта в рамках выделенного бюджетного финансирования. Длина тротуара составит 1,9 км, ширина 2 м. Общая стоимость контракта 30,3 млн рублей.

Еще один вопрос губернатору задала вдова участника специальной военной операции Зинаида Казанцева. Она сообщила об отсутствии освещения на Уральском шоссе до пос. Рубежный. Здесь необходимо провести линию искусственного освещения на участке общей протяженностью 5,5 км.

"Мы в этом году проблему решим. Порядка 63 миллионов уже выделили, в ближайший месяц будет разыгран контракт и появится подрядчик. Как только погодные условия позволят, начнем работу", - сказал Вячеслав Федорищев.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило электронный аукцион на выбор подрядной организации. Подрядчик должен будет выполнить строительно-монтажные работы до 1 июня 2026 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1