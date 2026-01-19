В Самарской области ужесточили запрет на трудоустройство мигрантов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев продлили действие запрета на на привлечение иностранных граждан к работе в некоторых сферах деятельности. При этом по просьбе МВД РФ отменены все исключения. Теперь мигрантов нельзя будет нанимать даже уборщиками.

Согласно документу, в 2026 году иностранцев нельзя будет трудоустраивать на производства:

продуктов питания: хлеба, кондитерских изделий, молочных и диетических продуктов, детского и лечебного питания, соков, питания беременных и кормящих женщин;

двигателей и турбин (кроме автомобильных, авиационных и мотоциклетных);

насосов и компрессоров;

частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов;

беспилотных авиасистем;

турбореактивных, реактивных и турбовинтовых двигателей.

Также мигрантам запретили заниматься ремонтом и техобслуживанием летательных аппаратов (в том числе космических), работать в торговле, такси, курьерами, на почте, в некоторых видах заведений общепита и в сфере образования, заниматься пассажирскими перевозками и научными исследованиями. Посмотрите весь список.

В принципе, список остался прежним. Из нового — региональные власти по просьбе МВД РФ убрали все исключения. Например, если раньше на производстве хлеба и кондитерских изделий мигрантов можно было нанимать в качестве операторов линии и укладчиков, то теперь это запрещено. Также нельзя трудоустраивать иностранцев уборщиками в компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, гостиницы, бары, образовательные учреждения.

Организациям дали три месяца на то, чтобы выполнить требования постановления губернатора.