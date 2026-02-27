Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня сил специальных операций

В пятницу, 27 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня сил специальных операций.

"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня мы отмечаем День сил специальных операций, установленный указом президента России Владимира Путина в 2015 году, этот праздник объединяет людей особого склада характера, обладающих уникальными навыками и высочайшим уровнем профессиональной подготовки", — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что силы специальных операций находятся в постоянной готовности оперативно и слаженно выполнить самые сложные задачи, чтобы обеспечить национальные интересы, суверенитет России, безопасность граждан.

"Они с самой лучшей стороны проявили себя в зоне СВО — как на линии боевого соприкосновения, так и в приграничных районах. Мы искренне гордимся тем, что в этом высокомобильном формировании Российских Вооруженных Сил служат в том числе уроженцы нашего региона", — добавил Вячеслав Федорищев.

"Дорогие друзья! Многие из вас несут службу на передовой. С риском для жизни вы добиваетесь выполнения поставленных командованием целей. Уверен, что ваш богатый боевой опыт, воинская доблесть и самые современные виды вооружения позволят вписать новые славные страницы в ратную летопись нашего Отечества. Благодарю вас, ветеранов Сил специальных операций за самоотверженное служение нашей стране, за ратный труд на благо Родины! От всей души желаю вам удачи и успехов в служебной деятельности! Крепкого здоровья, оптимизма, благополучия вам и вашим семьям!" — заключил губернатор.