Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Международным днем аспиранта

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Международным днем аспиранта.

"Поздравляю вас с Международным днем аспиранта! Аспирантура — это важная ступень в профессиональном росте, путь в большую науку. За годы обучения у молодых людей, решивших посвятить себя научно-исследовательской работе, закладываются необходимые знания, формируется специфика мышления ученого, определяется характер будущей научной деятельности.

Сегодня исключительно важно сделать российскую науку более привлекательной, сформировать ее кадровый потенциал. Правительство региона ведет планомерную работу по созданию условий для вовлечения молодежи в сферу исследований и разработок: ежегодно проводится областной конкурс "Молодой ученый", предоставляются губернские гранты в области науки и техники, денежные выплаты молодым ученым и конструкторам, работающим в Самарской области. Кроме того, осуществляется грантовая поддержка университетов с целью развития их научной инфраструктуры. В рамках грантов Российского научного фонда проводятся диссертационные исследования аспирантов.

Мы гордимся достижениями молодых ученых нашего региона. Ведь именно они в ближайшем будущем будут обеспечивать технологическое лидерство нашей страны.

Выражаю искреннюю признательность научным руководителям аспирантов, благодаря которым начинающие исследователи приобретают уникальные знания, ведут фундаментальные и прикладные научные исследования, публикуют свои первые научные статьи.

От всей души желаю всем аспирантам успешной защиты кандидатской диссертации, перспективных исследований, новых достижений и открытий на благо нашей Родины — великой России!", — говорится в поздравительном адресе. 

