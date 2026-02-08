Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил представителей научного сообщества с Днем российской науки

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с Днем российской науки представителей научного сообщества.

"Уважаемые представители научного сообщества, поздравляю вас с Днем российской науки!

Самарская область всегда отличалась своим мощным научно-технологическим потенциалом, высоким уровнем развития университетской науки, квалифицированными кадрами. Мы по праву гордимся выдающимися деятелями отечественной науки и техники - людьми, на которых держатся международный авторитет страны, ее экономическая мощь и безопасность.

В фокусе работы правительства Самарской области - выстраивание эффективного взаимодействия университетов, научных организаций и индустриальных партнеров в целях успешного технологического развития региона. У нас реализуется комплекс мероприятий по стимулированию прикладных и фундаментальных научных исследований, совершенствуется научно-образовательная инфраструктура, поддерживаются талантливые ученые и конструкторы. Среди важнейших наших задач - создание межвузовского кампуса Самарской области "Куйбышев", привлечение в область наукоемких инвестиций.

Мы целенаправленно выстраиваем прочную связку "наука - образование - бизнес", позволяющую поставить научные достижения на службу людям. Так, в прошлом году совместно с региональными институтами развития мы обеспечили финансирование научных и научно-технических проектов на общую сумму почти 430 млн рублей. Поддержку на федеральном уровне получил наш уникальный проект - научно-популярный маршрут "Крылья науки".

Все это позволило Самарской области войти в ТОП-10 субъектов Российской Федерации по научно-технологическому развитию и в первую пятерку регионов страны, где наиболее активно развиваются беспилотные технологии.

Уважаемые друзья, искренне благодарю вас за самоотверженный труд, преданность избранному делу и тот значимый вклад, который вы вносите в решение поставленных президентом РФ В.В.Путиным задач по обеспечению технологического суверенитета России, достижению целей специальной военной операции, повышению уровня и качества жизни наших граждан.

От всей души желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии, реализации прорывных идей и новых значимых проектов, ярких открытий и успехов в работе на благо нашей Родины", - сказал глава региона.