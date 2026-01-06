16+
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Рождеством Христовым

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Рождеством Христовым.

"Уважаемые жители Самарской области, сердечно поздравляю вас с великим праздником — Рождеством Христовым! Этот светлый день напоминает нам о рождении спасителя, который принес в мир любовь и милосердие, надежду на перемены и веру в лучшее. Праздник наполняет каждый дом особым теплом, напоминает о ценности семьи, вдохновляет на добрые дела.

Пусть вера придает сил нашим воинам — защитникам отечества, а их мужество и самоотверженность служат для всех нас примером.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и добра. С Рождеством Христовым!", — сказал глава региона.

