Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Рождеством Христовым

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Рождеством Христовым.
"Уважаемые жители Самарской области, сердечно поздравляю вас с великим праздником — Рождеством Христовым! Этот светлый день напоминает нам о рождении спасителя, который принес в мир любовь и милосердие, надежду на перемены и веру в лучшее. Праздник наполняет каждый дом особым теплом, напоминает о ценности семьи, вдохновляет на добрые дела.
Пусть вера придает сил нашим воинам — защитникам отечества, а их мужество и самоотверженность служат для всех нас примером.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и добра. С Рождеством Христовым!", — сказал глава региона.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит