Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса. В нем приняли участие члены регионального правительства и руководители крупнейших предприятий Самарской области.

Основными вопросами заседания стали: поддержка и развитие ОПК, выполнение государственного оборонного заказа, обновление производственных мощностей, обеспечение кадрами, обеспечение ресурсоснабжающими организациями, вопросы обеспечения хозяйственной деятельности и многое другое.

"Если говорить про итоги 2025 года, можно смело сказать, что предприятия Самарской области с поставленными задачами справились. Фиксируем то, что на всех предприятиях идет выполнение государственного оборонного заказа. Новые единицы изделий, которые требуются для обеспечения обороноспособности страны, появляются вовремя и в срок", — подчеркнул Вячеслав Федорищев, открывая заседание.

Губернатор поблагодарил руководителей и трудовые коллективы предприятий за проделанную работу и отметил, что вместе с тем остается еще много вопросов, требующих ежедневного внимания.

"Задачи, которые перед нами стоят, требуют координации вместе с федеральным правительством, Минпромторгом России, Министерством обороны и заказчиком. Здесь также правительство Самарской области всегда готово подставить плечо. Мы в таком режиме работаем уже полтора года, работа выстроена", — добавил губернатор.

Главе региона доложили о деятельности предприятий, входящих в состав ГК "Ростех", задействованных в исполнении гособоронзаказа в Самарской области. Подвели итоги года и обсудили планы на 2026 год. С докладом по этому вопросу выступил руководитель представительства Госкорпорации "Ростех" в Самарской области Владимир Купцов.

ГК "Ростех" — ключевой стратегический партнер региона. В нее на данный момент входят 20 предприятий и организаций, работающих в области. Большая часть из них задействована в исполнении гособоронзаказа.

Благодаря поддержке Правительства РФ региональные предприятия ОПК обновили производственные мощности на 11 мдрд рублей.

